Selon des témoins, la gérante Jessica Moretti aurait fui «Le Constellation» en emportant la caisse. La presse italienne évoque des vidéos de surveillance la mettant en cause: les avocats répondent.

La gérante Jessica Moretti a-t-elle été filmée en train de fuir avec la caisse?

La gérante Jessica Moretti a-t-elle été filmée en train de fuir avec la caisse?

Léo Michoud Journaliste Blick

La presse italienne s'emballe autour de Crans-Montana. Selon plusieurs médias, une ou plusieurs vidéos de surveillance montreraient Jessica Moretti, la gérante du «Constellation», en train de s'enfuir des lieux sans venir en aide aux victimes. Elle aurait emporté avec elle la caisse, quelques instants après le début des flammes meurtrières.

Des journaux reconnus comme «La Repubblica» et «La Stampa» évoquent ces vidéos, mais aussi «des témoignages» qui accableraient la copropriétaire des lieux, épouse de Jacques Moretti. Beaucoup déclareraient l'avoir vue «fuir immédiatement» et ce, indiquent certains, avec la recette de la plus grosse soirée de l'année sous le bras.

Des preuves vidéos attendues

Problème? Plusieurs centaines de vidéos ont été tournées le soir du Nouvel An – attirant des critiques sur la réaction des jeunes au danger – mais pour le moment aucune n'étaye cette fuite précipitée dans une rue voisine. «Des images sont actuellement recherchées pour étayer ces allégations» indique «La Repubblica», qui estime que deux caméras ont pu filmer la fuite. Pour la presse italienne, l'existence d'une telle vidéo ajouterait aux griefs des gérants l'éventualité d'une non-assistance à personne en danger.

Blick a cherché à savoir si Jessica Moretti avait déclenché l'alerte ou appelé les secours au moment de l'incendie. Une réponse du Ministère public valaisan à nos questions est toujours en attente.

Les avocats des Moretti ne commentent pas

Présente au «Constellation» lors de la soirée de Nouvel An, Jessica Moretti semble avoir été blessée au bras. Son mari – au passé trouble selon «Le Parisien» – était ailleurs. Au niveau de l'enquête, une équipe de spécialistes, de policiers et de criminologues zurichois et lausannois sont chargés de l'étude des nombreuses vidéos.

Contactés, les avocats du couple Moretti ne commentent pas cette fuite. «Comme déjà indiqué au sein du communiqué des époux, ni ces derniers ni leurs avocats ne feront de commentaire avant la journée de deuil national, indiquent Mes Nicola Meier et Yaël Hayat. Ils s'exprimeront la semaine prochaine sur nombre de points relayés par la presse.»

Par le biais de leurs avocats, les Moretti ont affirmé le 6 janvier faire «pleinement confiance aux enquêteurs pour faire toute la lumière et diluer les interrogations». Et alors que le Ministère public valaisan est critiqué pour sa décision de les laisser en liberté, le couple tente de rassurer: «Soyez certains à cet égard de notre entière collaboration et du fait que nous ne chercherons d'aucune façon à nous dérober.»

Les propriétaires devraient être à nouveau auditionnés ce vendredi 9 janvier au matin. Selon BFMTV, au sujet de leur «situation personnelle» et non sur les faits.