Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 41 morts, 115 blessés dont 70 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
«Je ne renierai pas mes amis»
Malgré la défiance croissante de l’opinion, les Moretti peuvent encore compter sur quelques proches fidèles. Parmi eux, Gilles, un ami de longue date du patron du bar Le Constellation.
Jacques et lui se connaissent depuis plus de quinze ans. Dans les années 2000, ils évoluaient tous deux dans le milieu de la prostitution. En 2008, Jacques Moretti a été condamné à Annecy, en France, pour «incitation à la prostitution». Dans ce jugement, Gilles apparaît comme l’un des deux interlocuteurs suisses mentionnés. Lui, en revanche, n’a jamais été poursuivi pénalement.
Aujourd’hui, dans un entretien accordé à la «SonntagsZeitung», cet ami de longue date sort du silence. Il y défend le couple à plusieurs reprises. «Je ne renierai pas mes amis, même si ce qui s’est passé est terrible», affirme-t-il. «Mais, mon Dieu, ils ne l’ont pas fait exprès. Je redoute le moment où je les reverrai. Ils sont anéantis.»
Interrogé sur un éventuel prêt accordé aux Moretti, Gilles répond sans détour: «Oui, moins de 30’000 francs, mais la somme a été remboursée.» Il rejette aussi l’idée que Le Constellation ait été financé avec de l’argent issu de la prostitution. «Je peux vous assurer que les Moretti n’avaient rien lorsqu’ils ont repris le bar.»
Enfin, Gilles évoque les plaques en mousse installées dans l’établissement. Ce sont elles qui, lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, ont pris feu à cause de cierges magiques, déclenchant la catastrophe. «Jacques a peut-être fait une erreur avec cette mousse acoustique, mais il n’est pas le seul responsable. Si elle avait été contrôlée, la tragédie aurait pu être évitée.»
Les victimes italiennes de Crans-Montana affirment que Jessica Moretti s'est enfuie
Les victimes italiennes de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana affirment avoir vu Jessica Moretti prendre la fuite le soir du drame, révèle le «Corriere della Sera».
«Toutes les issues de secours du bar étaient fermées, on ne nous a donné aucune explication. Même les extincteurs n'ont pas été déclenchés et l'incendie s'est déclaré en quelques minutes; il n'y avait aucun matériau ignifuge. Jessica Moretti? Elle s'est enfuie», affirment les victimes italiennes.
D'après les victimes, même si la capacité maximale du bar était atteinte, les clients pouvaient entrer seulement après avoir payé leurs boissons. «Ils demandaient jusqu'à 270 euros pour une bouteille de champagne et il n'y avait aucune restriction pour les mineurs, ils pouvaient fréquenter le bar et boire de l'acool.»
La coopération entre Berne et Rome sera «renforcée» durant l'enquête
La coordination sera «renforcée» entre la Suisse et l'Italie dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana, ont décidé les autorités pénales italiennes et valaisannes jeudi. Celles-ci se sont rencontrées à Berne jeudi.
Source: ATS
Les autorités pénales italiennes et valaisannes se rencontrent aujourd'hui à Berne
Une rencontre a lieu jeudi entre les autorités pénales italiennes et valaisannes à Berne dans le cadre de l'enquête sur l'incendie survenu à Crans-Montana. La réunion vise à clarifier les modalités de collaboration entre les deux parquets.
La délégation italienne est arrivée peu avant 10h dans la capitale helvétique, a constaté un journaliste vidéo de Keystone-ATS présent sur place. Deux policiers accompagnaient le convoi.
Le rendez-vous était donné ce matin dans les locaux de l'Office fédéral de la justice (OFJ), qui chapeaute la rencontre. Outre la coordination des procédures pénales entre les deux pays, il s'agira de discuter de la possibilité de constituer une équipe commune d'enquête (ECE).
Contacté en amont, l'OFJ a précisé qu'il s'agit d'une «réunion technique entre autorités de poursuite pénale» Aucun membre du gouvernement ne participe à la rencontre. Le Ministère public valaisan a accordé l'entraide judiciaire à l'Italie dans le dossier fin janvier.
Source: ATS
Le montant de la caution de Jessica Moretti a été versé
Le montant de la caution de Jessica Moretti, gérante du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, dont l'incendie a fait 41 morts et 115 blessés, a été versé sur le compte du Ministère public valaisan. Il avait été arrêté par le Tribunal des mesures de contrainte le 12 janvier.
Le Ministère public a reçu mercredi l'ordonnance ad hoc fixant définitivement les sûretés concernant la prévenue à 200'000 francs, a annoncé la procureure générale. Celle-ci rappelle que la présomption d'innocence demeure.
Par ailleurs, le Ministère public du canton du Valais a transmis mercredi au tribunal cantonal la demande de récusation déposée le 6 février par un avocat représentant une partie plaignante, ainsi que sa position et l'ensemble du dossier. Cette demande vise les procureures en charge du dossier.
Source: ATS
Un agent de sécurité accable Jessica Moretti: «Elle disait que la porte devait rester fermée»
Le videur Stefan aurait pu fuir, mais le trentenaire s’est jeté dans les flammes lors de la nuit de l’incendie pour tenter de sauver des clients du bar «Le Constellation». Le Serbe a payé de sa vie. L’agent de sécurité est l’une des 41 victimes de Crans-Montana.
On apprend désormais qu’un deuxième agent de sécurité travaillait dans le bar cette nuit-là. Il a survécu mais a été grièvement blessé, rapporte le quotidien italien «La Repubblica». Selon le journal, l’homme a été entendu mercredi matin par le Ministère public à Sion. Le nombre exact d’agents présents dans l’établissement n’était pas clair, un seul contrat ayant été établi.
L’agence de presse italienne Ansa a indiqué après l’audition que le témoin avait surtout mis en cause Jessica Moretti: «J’ai entendu Jessica parler avec les employés.» L’instruction donnée au personnel du «Constellation» aurait apparemment été de maintenir les deux portes de sécurité fermées. «Ils ont dit que les portes devaient rester fermées.» Selon l’agent de sécurité, il s’agissait d’éviter que des clients ne quittent simplement les lieux. «Elle avait peur que les clients partent sans payer.»
Pilloud et Féraud sont membres de la même confrérie viticole valaisanne
Le 28 mars, la procureure générale Béatrice Pilloud devait parrainer l'événement printanier de la corporation viticole «Ordre de la Channe» à Sierre, rapporte la «NZZ». Cette confrérie compte environ 600 membres issus des milieux politiques, économiques et culturels, dont Nicolas Féraud, président de la commune de Crans-Montana. Tous deux sont également membres du PLR.
Compte tenu de l'enquête sur l'incendie catastrophique de Crans-Montana, l'avocat des victimes, Christophe de Galembert, parle d'une «proximité problématique» s'il existe une relation plus étroite que prévu entre les membres du ministère public et les représentants des autorités potentiellement concernés.
Béatrice Pilloud affirme n'avoir «aucune connaissance» de l'adhésion de Nicolas Féraud. Le président de l'ordre, Patrick Bérod, rejette les accusations de copinage.
Les premiers patients suisses soignés à l'étranger ont pu être rapatriés
Une coordination nationale a été mise en place afin d'organiser le rapatriement des blessés de l’incendie de Crans-Montana, annonce l'Office fédéral de la protection de la population dans un communiqué. Les premiers patients traités à l'étranger – et dont l'état s'est suffisamment amélioré – ont pu être transférés en Suisse pour y entamer leur rééducation.
En janvier, deux «Swiss Contact Teams» se sont rendus auprès des blessés hospitalisés en Allemagne, en Belgique, en France et en Italie afin d’évaluer les dates de retour et les besoins médicaux, précise le communiqué. Les rapatriements s’échelonneront sur plusieurs semaines. Dans le même temps, certains patients restent dans un état critique.
Les transferts vers des hôpitaux spécialisés puis vers des centres de réadaptation sont coordonnés par un comité médical, rattaché à la Centrale nationale d’alarme. Les cliniques Suva à Bellikon et Sion ont quant à elles augmenté leurs capacités. Au 16 février, 36 patients étaient encore soignés à l’étranger et 31 en Suisse.
Le chef des pompiers de Crans-Montana entendu en tant que témoin
Le chef des pompiers de Crans-Montana, où l'incendie du bar Le Constellation a fait 41 morts et 115 blessés la nuit du nouvel an, a été entendu lundi par la police en tant que témoin, rapporte l'afp. Il est entré dans le commissariat de Sion par une porte dérobée.
L'afp a pu le voir au travers des vitres de la porte d'entrée du commissariat pendant une pause, en discussion avec son avocat Me Jean-Marie Röthlisberger. Le chef des pompiers est également sorti du commissariat un instant pour discuter avec d'autres avocats, sans toutefois répondre aux questions des journalistes.
L'enquête doit lever le voile sur les circonstances exactes de l'incendie, le respect des normes de sécurité par les propriétaires français et les responsabilités, la commune ayant déjà reconnu l'absence de contrôles incendie dans le bar depuis 2019 alors qu'ils doivent être effectués tous les ans.
Le chef des pompiers de Crans-Montana était présent lors du contrôle des mesures de sécurité et de défense contre les incendies qui s'était déroulé en 2018, selon divers médias. A cette occasion, l'ancien chargé de sécurité de la commune avait dressé une liste de manquements au propriétaire valaisan des lieux et au gérant du bar, Jacques Moretti, qui a racheté l'établissement en 2022 avec son épouse.
L'enquête pour «homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence» vise les propriétaires français du bar ainsi que l'actuel responsable du service de sécurité de Crans-Montana et son prédécesseur, qui a quitté son poste en 2024.
Source: AFP
Les Moretti visés par de graves accusations d'un ex-fournisseur de mobilier
Dans une interview à la chaîne italienne Rai 1, un fournisseur de mobilier de Jacques et Jessica porte des accusations graves à l'encontre du couple de gérants du «Constellation». De premiers extraits avaient été diffusés samedi, avant la publication intégrale de l’entretien ce lundi.
L’homme, qui souhaite rester anonyme, avait équipé les Moretti en 2015, avant l’ouverture du «Le Constellation», à Crans-Montana. «Tout ce qui se trouvait dans ce local venait de moi: les canapés, les chaises, l’équipement du bar, le parquet. Je me suis aussi rendu sur place pour visiter l’établissement», affirme-t-il.
Selon lui, Jacques Moretti aurait expressément renoncé à du mobilier ignifuge, 15% plus cher. Jessica Moretti lui aurait assuré, lors d’une rencontre à Paris, que l’autorisation d’ouvrir pourrait être obtenue sans ces équipements. «Elle m’a dit qu’ils n’avaient pas besoin de mobilier ignifuge, car ils avaient des proches occupant des postes élevés à la commune de Crans-Montana», déclare-t-il. Des accusations de collusion grave mais jusqu'ici invérifiée.
Après plusieurs incidents, le fournisseur dit avoir mis fin à la collaboration. Il affirme également avoir reçu un e-mail de Jacques Moretti le menaçant de «briser les os, les bras et les jambes» pour s’être montré trop direct avec son épouse. Après l’incendie, il assure avoir transmis ces échanges à la police de Crans-Montana, qui l’aurait renvoyé vers la police cantonale puis vers le Ministère public. Malgré plusieurs démarches, il dit n’avoir reçu aucune réponse. Sollicitées par Blick, les autorités n’ont pas encore réagi.