«Je ne renierai pas mes amis»

Malgré la défiance croissante de l’opinion, les Moretti peuvent encore compter sur quelques proches fidèles. Parmi eux, Gilles, un ami de longue date du patron du bar Le Constellation.

Jacques et lui se connaissent depuis plus de quinze ans. Dans les années 2000, ils évoluaient tous deux dans le milieu de la prostitution. En 2008, Jacques Moretti a été condamné à Annecy, en France, pour «incitation à la prostitution». Dans ce jugement, Gilles apparaît comme l’un des deux interlocuteurs suisses mentionnés. Lui, en revanche, n’a jamais été poursuivi pénalement.

Aujourd’hui, dans un entretien accordé à la «SonntagsZeitung», cet ami de longue date sort du silence. Il y défend le couple à plusieurs reprises. «Je ne renierai pas mes amis, même si ce qui s’est passé est terrible», affirme-t-il. «Mais, mon Dieu, ils ne l’ont pas fait exprès. Je redoute le moment où je les reverrai. Ils sont anéantis.»

Interrogé sur un éventuel prêt accordé aux Moretti, Gilles répond sans détour: «Oui, moins de 30’000 francs, mais la somme a été remboursée.» Il rejette aussi l’idée que Le Constellation ait été financé avec de l’argent issu de la prostitution. «Je peux vous assurer que les Moretti n’avaient rien lorsqu’ils ont repris le bar.»

Enfin, Gilles évoque les plaques en mousse installées dans l’établissement. Ce sont elles qui, lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, ont pris feu à cause de cierges magiques, déclenchant la catastrophe. «Jacques a peut-être fait une erreur avec cette mousse acoustique, mais il n’est pas le seul responsable. Si elle avait été contrôlée, la tragédie aurait pu être évitée.»