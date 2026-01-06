Les villes romandes organisent la journée de deuil national

Les villes romandes se mobilisent pour la journée de deuil national ce vendredi. A Lausanne, une messe aura lieu à Saint-François, tandis que Sierre propose un moment de recueillement à 13h30, suivi d'une minute de silence à 14h00.

ATS Agence télégraphique suisse

Des villes romandes ont pris différentes initiatives en vue de la journée nationale de deuil vendredi. Lausanne propose à sa population de venir se recueillir à l'Eglise Saint-François à toute heure de la journée dès mardi. Le Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg organise pour sa part une messe à la cathédrale St-Nicolas de Fribourg vendredi à 18h15.

Les cloches des églises sonneront dans toute la Suisse vendredi à 14h00. «Elles sonneront d'abord l'heure, puis retentiront pendant cinq minutes en signe de recueillement commun et de solidarité nationale», a indiqué mardi le Service diocésain de la communication, rappelant que les paroisses et lieux de culte sont invités à proposer des temps de prière et de recueillement.

Cérémonie à Martigny

Outre le lieu de recueillement ouvert à toute heure à Saint-François, la Ville de Lausanne, l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud et l'association l'Esprit sainf organisent une «prière du soir» suivie d'un «recueillement laïc» mardi, mercredi et jeudi dès 18h00, ont-ils annoncé mardi dans un communiqué. La cérémonie d'hommage national de vendredi à Martigny sera par ailleurs retransmise à la cathédrale de Lausanne.

La Ville de Sierre propose pour sa part un «moment de recueillement» sur la place de l'Hôtel de Ville, vendredi à 13h30, a-t-elle fait savoir mardi dans un communiqué. «Ce moment se déroulera dans la simplicité, accompagné par de la musique», précise-t-elle. Une minute de silence sera observée à 14h00.

La cérémonie en hommage aux victimes, initialement prévue vendredi à Crans-Montana aura finalement lieu à Martigny en raison des chutes de neige attendues et pour des questions de sécurité.