DE
FR

Tragédie de Crans-Montana
Les villes romandes organisent la journée de deuil national

Les villes romandes se mobilisent pour la journée de deuil national ce vendredi. A Lausanne, une messe aura lieu à Saint-François, tandis que Sierre propose un moment de recueillement à 13h30, suivi d'une minute de silence à 14h00.
Publié: il y a 51 minutes
1/2
L'incendie à Nouvel An à Crans-Montana a fait 40 morts et 116 blessés.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des villes romandes ont pris différentes initiatives en vue de la journée nationale de deuil vendredi. Lausanne propose à sa population de venir se recueillir à l'Eglise Saint-François à toute heure de la journée dès mardi. Le Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg organise pour sa part une messe à la cathédrale St-Nicolas de Fribourg vendredi à 18h15.

Les cloches des églises sonneront dans toute la Suisse vendredi à 14h00. «Elles sonneront d'abord l'heure, puis retentiront pendant cinq minutes en signe de recueillement commun et de solidarité nationale», a indiqué mardi le Service diocésain de la communication, rappelant que les paroisses et lieux de culte sont invités à proposer des temps de prière et de recueillement.

Cérémonie à Martigny

Outre le lieu de recueillement ouvert à toute heure à Saint-François, la Ville de Lausanne, l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud et l'association l'Esprit sainf organisent une «prière du soir» suivie d'un «recueillement laïc» mardi, mercredi et jeudi dès 18h00, ont-ils annoncé mardi dans un communiqué. La cérémonie d'hommage national de vendredi à Martigny sera par ailleurs retransmise à la cathédrale de Lausanne.

A lire aussi
A Crans-Montana, la grande clarification de la Commune a viré au fiasco
Analyse
Des propos édifiants
A Crans-Montana, la grande clarification de la Commune a viré au fiasco
Le Conseil d'Etat valaisan s'active auprès des familles des victimes
Tragédie de Crans-Montana
Le Conseil d'Etat valaisan s'active auprès des familles des victimes

La Ville de Sierre propose pour sa part un «moment de recueillement» sur la place de l'Hôtel de Ville, vendredi à 13h30, a-t-elle fait savoir mardi dans un communiqué. «Ce moment se déroulera dans la simplicité, accompagné par de la musique», précise-t-elle. Une minute de silence sera observée à 14h00.

La cérémonie en hommage aux victimes, initialement prévue vendredi à Crans-Montana aura finalement lieu à Martigny en raison des chutes de neige attendues et pour des questions de sécurité.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus