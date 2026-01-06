DE
Tragédie de Crans-Montana
Le Conseil d'Etat valaisan s'active auprès des familles des victimes

Le Conseil d'Etat valaisan a annoncé, le 6 janvier 2026, des mesures d'aide aux victimes et familles du drame de Crans-Montana. Une cérémonie d'hommage aura lieu vendredi à Martigny pour des raisons de sécurité.
Une personne écrit un message en hommage aux victimes après l'incendie à Crans-Montana, le 4 janvier 2026.
Photo: KEYSTONE
ATS

Réuni en séance extraordinaire à la suite du drame de Crans-Montana, le Conseil d'Etat valaisan a décidé de plusieurs mesures destinées à soutenir les victimes, les familles et les équipes d'intervention, et à prévenir qu'une telle tragédie ne se reproduise. Il a également annoncé que la cérémonie en hommage aux victimes prévue vendredi aurait finalement lieu à Martigny plutôt qu'à Crans-Montana en raison des chutes de neige attendues et pour des questions de sécurité.

«L'incendie survenu à Crans-Montana a profondément ébranlé notre canton et a endeuillé et bouleversé de nombreuses familles. Le Conseil d'Etat a tenu une séance extraordinaire consacrée à ce drame», écrit le gouvernement valaisan mardi dans un communiqué.

A cette occasion, le Conseil d'Etat a décidé de soutenir les victimes et leurs familles par le biais d'une aide financière, dont les modalités restent à définir. Il entend également soutenir ces personnes dans leurs démarches administratives notamment au travers des centres d'aide aux victimes LAVI (Loi fédérale sur l'Aide aux Victimes d'Infractions), précise-t-il.

Un soutien psychologique sera en outre mis à disposition des personnes qui en ont besoin «partout où cela est nécessaire». Ainsi, outre les mesures déjà mises en place dans les écoles, des moyens humains et financiers supplémentaires seront débloqués pour venir en aide aux équipes étant intervenues dans le cadre du drame.

Modification législative évoquée

Des mesures préventives ont également été prises. Celles-ci portent notamment sur les communes, qui devront prendre contact avec les établissements recevant du public pour leur demander de vérifier leurs procédures internes et leurs dispositifs de sécurité actuels et de les adapter au besoin afin de «prévenir tout risque pour les personnes et les infrastructures».

Le Conseil d'Etat lui-même se penche actuellement sur la question de l'adaptation de la législation sur la protection contre les incendies à la suite de cet événement dramatique.

