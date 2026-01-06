L'incendie du bar de Crans-Montana continue de faire des vagues. Un juriste a déposé plainte contre des fonctionnaires de la commune. Il les accuse d'homicide par négligence et d'infraction aux règles de sécurité.

Des élus de Crans-Montana visés par une plainte pour homicide involontaire

Des élus de Crans-Montana visés par une plainte pour homicide involontaire

Joschka Schaffner

40 morts, 116 blessés. La tragédie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, survenue le soir du Nouvel An, continue de bouleverser le pays. Au-delà de l'enquête pénale visant le couple de gérants, la justice s'intéresse désormais aussi au rôle des autorités locales. Le week-end dernier, une plainte pénale a en effet été déposée contre des fonctionnaires de Crans-Montana.

Selon les journaux de CH Media, le plaignant reproche aux représentants de l'autorité communale des faits d'homicide par négligence, de lésions corporelles graves et d'avoir provoqué un incendie par négligence.

Graves accusations contre la commune

La plainte émanerait d'un juriste ayant visité le bar en août 2025, sans être lui-même directement touché par le drame. Il formule de lourds reproches à l'encontre de la commune. «Il existe des indices clairs que des prescriptions centrales de sécurité n'ont pas été respectées ou appliquées», cite CH Media en référence au contenu de la plainte.

Concrètement, il est question de possibles manquements aux obligations, notamment l'insuffisance de contrôles en matière de protection incendie, la tolérance de dispositifs pyrotechniques sans autorisation, l'utilisation de matériaux de construction inadaptés et l'absence de voies d'évacuation suffisantes. Selon la plainte, un seul escalier étroit reliait la cave à l'extérieur, ce qui pourrait constituer une violation des prescriptions en vigueur pour des locaux de cette capacité.

Depuis la catastrophe, le Ministère public du canton du Valais enquête déjà sur les circonstances et les éventuelles responsabilités pénales. Le Parquet général français a par ailleurs annoncé vouloir soutenir les autorités valaisannes au moyen d'une enquête dite «miroir».

Parallèlement, les autorités locales font face à de nombreuses critiques, qui ne se limitent pas au dépôt de la plainte. Des restaurateurs de la région et plusieurs experts dénoncent des contrôles de sécurité incendie jugés trop laxistes dans la commune. De leur côté, les avocats des victimes et certains proches s'indignent du fait que le couple de gérants n'ait pas été placé en détention provisoire.