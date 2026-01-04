Toutes les victimes de Crans-Montana ont été identifiées

Les 40 victimes de l’incendie du bar «Le Constellation» ont été identifiées, trois jours après le drame du Nouvel An. Une enquête pénale est ouverte contre les gérants du bar de Crans-Montana.

ATS Agence télégraphique suisse

Les 40 défunts de l'incendie d'un bar de Crans-Montana ont désormais été identifiés, trois jours après le drame ayant également fait 119 blessés. Des milliers de personnes ont commémoré les victimes ce week-end, avant l'inévitable reprise du quotidien lundi. Les autorités valaisannes ont annoncé dimanche soir l'identification des seize dernières victimes. Quatre d'entre elles sont Suisses, dont deux adolescentes de 15 ans, une jeune femme de 22 ans et une double-nationale (Suisse/France) de 24 ans.

Outre cette dernière, on dénombre sept autres Français, dont une jeune femme de 26 ans, une autre de 33 ans et quatre jeunes hommes, âgés de 14 ans, 17 ans, 20 ans et 23 ans. La police recense aussi une triple-nationale (France/Israël/Grand-Bretagne) de 15 ans parmi les victimes.

Figurent encore deux adolescentes italiennes de 15 et 16 ans et un jeune Italien de 16 ans, une Belge de 17 ans et une Portugaise de 22 ans. Au total, 22 des 40 défunts sont suisses et 18 de nationalité étrangère. Les commémorations se sont enchainées depuis jeudi, au lendemain de l'incendie survenu dans le bar «Le Constellation» à Crans-Montana dans la nuit du Nouvel An.

Message d'espoir

Dimanche, plus d'un millier de personnes ont participé à la marche blanche organisée dans la station valaisanne après une messe dans une église pleine à craquer. Plusieurs personnes y ont assisté depuis l'extérieur.

L'évêque de Sion Jean-Marie Lovey a appelé tout un chacun à chercher la lumière dans cette période sombre. Le pasteur réformé Gilles Cavin a encouragé la jeunesse à oser parler et demander de l'aide. Ce message a été passé la veille des rentrées des classes. Toutes les écoles ouvriront comme prévu, mais avec des soutiens psychologiques en place.

Enquête

Tout indique que le feu a été provoqué par des bougies incandescentes ou des feux de Bengale fixées sur des bouteilles de champagne placées trop près du plafond. «De là il s'est produit un embrasement très rapide et généralisé», avait indiqué la procureure générale du Valais Béatrice Pilloud vendredi.

Une instruction pénale a été ouverte vendredi soir contre les gérants du bar «Le Constellation» après l'incendie qui a ravagé l'établissement. Le couple français est prévenu d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence. La présomption d'innocence s'applique, ont indiqué samedi la police cantonale et le Ministère public valaisan dans un communiqué.

Les critères requis pour une mise en détention provisoire du couple de gérants du bar Le Constellation à Crans-Montana ne sont, en l’état, pas remplis, déclare dimanche le Ministère public valaisan. Actuellement, il n’y a aucun soupçon que les prévenus veuillent se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Les autres critères, à savoir, le risque de récidive ou de collusion, n’entrent pas en considération, précise la procureure Béatrice Pilloud.

L’enquête se poursuit afin de déterminer d’éventuelles autres responsabilités pénales et les circonstances exactes de cet incendie. La suite portera, notamment, sur l’analyse du dossier obtenu par la commune, la conformité des travaux réalisés par les gérants, les matériaux utilisés, les voies de secours, les moyens d’extinction ainsi que le respect des normes en matière d’incendie.

Genève et Vaud aussi touchés

Un message «factuel clair et délivré avec empathie» sera adressé dans toutes les classes valaisannes, a annoncé le chef du Département valaisan de l'économie et de la formation, Christophe Darbellay, dimanche. Du soutien est aussi prévu dans les écoles vaudoises et genevoises, également touchées par le drame.

La reprise d'un fonctionnement normal après une telle tragédie joue un rôle primordial, indiquait samedi Raphaël Gerber, directeur général adjoint en charge de la psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire dans le canton de Vaud.

Patients transférés à l'étranger

Dimanche en fin de journée, les identifications étaient encore en cours. De nombreux blessés sont actuellement traités dans les hôpitaux suisses et d'Europe. Onze victimes sont soignées à l'hôpital du Valais, après qu'il ait accueilli une cinquantaine de personnes dans la nuit de l'incendie. Le CHUV et l'hôpital universitaire de Zurich, où se trouvent les deux centres principaux pour grand brûlés, et d'autres hôpitaux du pays avaient accueilli plusieurs dizaines de blessés.

Trente-cinq patients ont été transférés ces derniers jours en Belgique, en Allemagne, en France et en Italie pour soulager les hôpitaux suisses. Tous les blessés ont reçu les premiers soins en Suisse, a indiqué la Chancellerie fédérale dimanche. Mais le pays n'a pas les capacités suffisantes pour assurer le meilleur traitement possible des grands brûlés sur le long terme.

Les établissements hospitaliers zurichois avaient annoncé samedi devoir reporter des opérations pour absorber le flux de patients suite à l'incendie.