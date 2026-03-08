A Lausanne, un dispositif renforcé pour le dépouillement

Pour ce dimanche de votation, la ville de Lausanne a renforcé ses équipes chargées du dépouillement des bulletins afin d’éviter que les résultats ne soient publiés trop tardivement, rapporte la «RTS». 500 personnes sont à pied d’œuvre depuis samedi matin.

En 2021, la ville s’était illustrée par un retard important dans la publication des résultats. Lausanne concentre environ 20% des électeurs vaudois: quelque 180'000 bulletins sont attendus.