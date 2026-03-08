A Lausanne, un dispositif renforcé pour le dépouillement
Pour ce dimanche de votation, la ville de Lausanne a renforcé ses équipes chargées du dépouillement des bulletins afin d’éviter que les résultats ne soient publiés trop tardivement, rapporte la «RTS». 500 personnes sont à pied d’œuvre depuis samedi matin.
En 2021, la ville s’était illustrée par un retard important dans la publication des résultats. Lausanne concentre environ 20% des électeurs vaudois: quelque 180'000 bulletins sont attendus.
A Lausanne, une maigre participation à deux jours du scrutin
A j-2, la participation s'élevait à 30,31%, un score inférieur à celui enregistré au même moment en 2021.
Lors des dernières communales, le taux de participation final s'était établi à 37,67%. Peut-on espérer un sursaut ce dimanche?
Suivez les élections communales avec Blick
Durant la matinée, nous vous proposerons notamment quelques récapitulatifs des enjeux dans les grandes villes du canton de Vaud.
Les premiers résultats tomberont peu après midi. Ils arrivent généralement en premier dans les petites communes, où le nombre de votants est plus faible. Les grandes villes – Vevey, Montreux, Yverdon et bien sûr Lausanne – peuvent quant à elles prendre davantage de temps. A titre d'exemple, lors des dernières communales, le 7 mars 2021, les résultats de la capitale vaudoise n'étaient tombés qu'à 17h17.
L'essentiel:
Lausanne: Le PLR ambitionne de conquérir un second siège à l'Exécutif et de bousculer la composition actuelle de la Municipalité, qui compte trois socialistes, deux Vert-e-s, un POP et un PLR. Si les sept sièges sont remis en jeu, c'est tout particulièrement la position du Parti ouvrier populaire qui est présentée comme la plus fragile.
- Yverdon-les-Bains: La Municipalité est largement acquise à la gauche (5-2). Mais cette dernière a connu une législature agitée, et la droite joue une carte offensive, bien décidée à récupérer les sièges perdus en 2021.
- Renens: Dans cette ville de l'ouest lausannois, c'est le résultat du POP qu'il faut scruter. Le parti risque en effet de perdre son bastion historique. Au sein d'une Municipalité tout à gauche, il détient deux sièges qu'il entend conserver, tandis que la droite cherche à revenir à l'exécutif.
- Vevey: Un basculement de la Municipalité à droite semble improbable dans cette ville acquise à la gauche. Le PLR présente néanmoins trois candidats face aux sept sortants qui se représentent tous. Autre inconnue: le syndic Yvan Luccarini, dont la gestion est critiquée – y compris au sein de son propre camp, Décroissance – Alternatives (DA).
- Fribourg: Le suspense sera au rendez-vous, où 26 candidats sont sur les rangs. Depuis 2021, et la perte du fauteuil PLR, la gauche détient quatre des cinq sièges de l'exécutif, avec deux PS, une Verte et un Centre gauche. Le centre-droit ambitionne un retour à une formule plus équilibrée.
- Bulle: Dans la deuxième ville du canton, les citoyens ont le choix entre 37 candidats pour renouveler leur Conseil communal, avec le syndic sortant PLR Jacques Morand qui ne se représente pas. Cinq listes sont déposées pour repourvoir les neuf sièges. Elles viennent des partis déjà en place (PS, PLR, Le Centre, UDC et les Vert-e-s).