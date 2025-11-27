DE
FR

Dépenses de Noël
Le Black Friday, aubaine et piège pour les ménages les plus pauvres

A l'approche des fêtes, les soldes de novembre permettent à des familles précaires d'acheter des cadeaux qu'ils ne pourraient offrir en temps normal à leurs proches. Attention toutefois à la tentation de dépenses excessives et aux risques liés aux paiements échelonnés.
Publié: il y a 53 minutes
Cadeaux de Noël abordables, mais risque d'endettement supplémentaire: Black Friday est à double tranchant.
Photo: KEYSTONE
Chroniques Teaser (2).png
Myret ZakiJournaliste Blick

Une chose est certaine: pour les commerces, le Black Friday est une opération 100% bénéfique. Une étude de l’Université de St. Gall indique que durant cette semaine de promotions agressives, les ventes du commerce en Suisse explosent par rapport à la semaine précédente (+ 55% pour la semaine de 2024). En glissement annuel, les ventes de 2024 ont été supérieures d’environ + 5,2% par rapport à la même semaine de 2023. Les chiffres de 2025 seront bientôt disponibles.

Mais qu’en est-il des bénéfices du Black Friday pour les consommateurs? Cette semaine de promotions agressives peut-elle soulager le porte-monnaie des plus précaires? C’est en effet une opportunité si l’on est à l’étroit financièrement, convient Johanna Velletri, directrice de la Fondation genevoise de désendettement: «Avec la hausse du coût de la vie, et toutes les autres dépenses qui augmentent, cela représente une aubaine de pouvoir acheter certains articles moins cher avant Noël».

Cadeaux à prix abordables

Cependant, l’experte souligne que ce sont surtout les personnes endettées, qui ne peuvent s’endetter davantage, qui peuvent bénéficier de cette opportunité: «Ces personnes calculent chaque centime de leur budget, observe-t-elle. Et nous observons que pour cette catégorie, c’est une opportunité de pouvoir offrir un cadeau moins cher à leurs enfants.»

«
Cette semaine de soldes n'est pas forcément bénéfique pour la population dans son ensemble
Johanna Velletri, directrice de la Fondation genevoise de désendettement
»

L’endettement pose une limite à l’excès. «Ce sont des personnes qui n’ont aucune marge de dépassement de budget, car elles ont une dette à rembourser. Les soldes d’avant Noël leur permettent d’accéder à des achats qu’elles ne pourraient s’offrir autrement», ajoute Johanna Velletri.

Mais pour le reste de la population, qui est plus exposée à des dépassements de dépenses, le constat est différent. «Cette semaine de soldes n’est pas forcément bénéfique pour la population dans son ensemble, et en particulier pour ceux qui ont peu de moyens sans être fortement endettés, souligne Johanna Velletri. Cette catégorie court le risque de trop dépenser avec le Black Friday. C’est pourquoi le constat plus général est que le Black Friday peut évidemment inciter à plus de consommation.»

Risque de surconsommation

A la Fédération romande des consommateurs (FRC), le ton est aussi à la prudence: «Il est parfaitement compréhensible de vouloir profiter d’actions pour acquérir certains biens, estime Sevan Pearson, responsable économie et santé à la FRC. Particulièrement dans un contexte de baisse du pouvoir d’achat et de paupérisation d’une partie de la population. Il est toutefois important de redoubler de prudence durant le Black Friday, car ce qui peut sembler être de bonnes affaires n’en est pas forcément.»

A lire aussi
Genève lance une campagne pour prévenir le surendettement des jeunes
Campagne de prévention
Genève s’attaque au surendettement, priorité aux jeunes
Caritas lance une nouvelle app pour aider ses clients les plus précaires
«Epicerie Caritas+» débarque
Caritas lance une nouvelle app pour aider ses clients les plus précaires

La FRC recommande en premier lieu «d’évaluer ses besoins avant de procéder à un achat, car il ne faut pas oublier que la stratégie derrière le Black Friday consiste à pousser à la surconsommation, avec le risque de mettre à mal le budget de personnes aux moyens financiers limités.»

Vraies et fausses actions

D’après Sevan Pearson, «les commerçants proposent à longueur d’année des actions qui sont parfois plus conséquentes que durant ces quelques jours de novembre.» Dans l’idéal, conseille l’expert, il faudrait planifier ses besoins suffisamment à l’avance, afin de pouvoir observer l’évolution des prix et faire des comparaisons. L’objectif étant de mieux jauger si les réductions proposées durant le Black Friday sont intéressantes ou non.

La loi suisse a favorisé les opérations comme le Black Friday. «Cette multiplication des actions est notamment liée à l’assouplissement de l’Ordonnance sur l’indication des prix, entrée en vigueur début 2025. Il suffit désormais pour un vendeur de pratiquer un prix donné pendant 30 jours consécutifs pour être autorisé ensuite à le proposer en action pour une durée indéfinie, indique Sevan Pearson. Difficile dans ces conditions pour le consommateur de distinguer les 'vraies' des 'fausses' actions.»

Autre piège, l’acte d’achat s’accompagne souvent de possibilités de soulager l’acheteur, les magasins et sites web proposant toujours plus souvent l’option d’échelonner les paiements, sur plusieurs mois, au lieu de payer en une seule fois. Parfois, l’acheteur peut différer ses paiements sans frais ni intérêts. C’est notamment une spécialité de Klarna, la multinationale suédoise du paiement échelonné.

Les risques du paiement différé

Sur ce plan, Johanna Velletri met en garde: «En général, la possibilité de payer en plusieurs tranches peut inciter certaines personnes à consommer davantage. Il coûte souvent plus cher de payer d’une manière échelonnée qu’en une fois».

Ce que confirme Pascal Pfister, secrétaire général de Dette Conseils Suisse, l’association faîtière de soutien aux personnes endettées: «il faut faire attention à ces offres de paiements différés, car on reçoit les articles en avance, sans les avoir encore payés, et cela repousse nos obligations à demain. Il devient plus facile, avec toutes ces offres, de perdre le contrôle sur le budget».

A lire aussi
Les opérateurs mobiles attirent les clients avec des offres alléchantes… mais il y a un hic
Pour Black Friday
Les opérateurs mobiles proposent des offres alléchantes… mais il y a un hic
Voici les erreurs à éviter lors de la chasse aux bonnes affaires
Faux rabais, manipulations
Ne tombez pas dans ces pièges lors du Black Friday

Le piège, ajoute Pascal Pfister, est que le risque de retards de paiements augmente avec le paiement différé. Cela aboutit donc souvent à des frais de rappels. «Le business model de Klarna, par exemple, repose sur le fait que des personnes ne paieront pas leurs tranches à temps: ce sont alors des pénalités et frais de rappel qui les attendent».

Appel à se responsabiliser

Une population précaire, qui cède à la facilité de consommer aujourd’hui et payer plus tard, a plus de chances de présenter des retards de paiements, et d’être frappée par les pénalités, qui ne figuraient pas dans le budget. «Avant d’accepter un paiement échelonné, il faut avoir la certitude qu’on peut payer, et se responsabiliser», ajoute Pascal Pfister, qui observe que ces offres-là ne sont pas très bien réglementées. La FRC nous indique de son côté que le consommateur peut s’adresser à elle pour vérifier la licéité des contrats et des pratiques dans ce domaine.

Au final, les pénalités de retard, fréquentes dans les faits, font que les offres de paiement à crédit, y compris avec 0% d’intérêt, peuvent s’avérer plus chères que ne l’avait prévu le consommateur au départ. Des études académiques ont démontré comment le mécanisme du paiement fractionné mène à une augmentation des dépenses, car le coût, présenté en fractions du total, paraît trompeusement moins élevé au consommateur. L’échelonnement sans intérêts, en particulier, peut donner un faux sentiment de «gratuité», incitant à multiplier les achats sans considérer l’accumulation des échéances.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Articles les plus lus
    Articles les plus lus