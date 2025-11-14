Les habitués des magasins Caritas peuvent désormais obtenir des rabais supplémentaires. Des avantages rendus possibles par le récent lancement de l’application «Bonus+», qui permettra en outre à l'association d'en savoir plus sur les personnes qu'elle souhaite aider.

1/4 Les clientes des épiceries Caritas peuvent désormais télécharger l'application «Epicerie Caritas+». Photo: Stefan Bohrer

Milena Kälin

Chez Coop, on cumule des points avec la Supercard. Chez Migros, la carte Cumulus donne accès à des actions exclusives. Et voilà qu’une enseigne pas comme les autres adopte à son tour le même principe: Caritas vient de lancer l’application «Epicerie Caritas +» à destination des clients ses épiceries.

La nouvelle plateforme est disponible depuis le lundi 10 novembre sur l’App Store et Google Play. Elle permet à ses utilisateurs de bénéficier de huit offres de rabais par semaine. On y trouve, par exemple, de l’huile d’olive à 5.90 francs le litre au lieu de 6.50 francs habituellement.

Les épiceries Caritas sont réservées aux personnes précaires disposant d’une carte CarteCulture ou d’un justificatif équivalent. Sont notamment concernés les demandeurs d’asile, les réfugiés, ou encore les bénéficiaires de l’aide sociale, de prestations complémentaires ou de bourses d’études.

«L’application nous permet de collecter des données anonymisées pour mieux comprendre la réalité des personnes touchées par la pauvreté», explique Thomas Künzler, directeur des épiceries Caritas. Les données portent sur le sexe, l’âge, la situation familiale et le lieu de résidence, sans jamais enregistrer de nom ni d’adresse e-mail.

L’assortiment peut être mieux adapté

Jusqu’ici, Caritas peinait encore à échanger avec les personnes en situation de précarité. «Avec la nouvelle application, nous voulons mieux comprendre leurs besoins et adapter plus finement notre assortiment», précise Thomas Künzler.

Un projet pilote mené dans une filiale a montré des résultats encourageants: beaucoup acceptent volontiers de télécharger une app pour obtenir des rabais supplémentaires. Le personnel du magasin les accompagne d’ailleurs dans cette démarche.

Même sans smartphone, personne n’est laissé de côté: «Nous pouvons créer une carte physique avec un QR-code pour ces clients. Nous ne voulons exclure personne», souligne Thomas Künzler. La nouvelle application Caritas a d’ailleurs remporté la première place pour son accessibilité lors du prix «Best of Swiss Apps».

Peu de problèmes lors du téléchargement

Caritas ne sait pas encore combien de personnes ont téléchargé l’application. Mais les retours au sein des magasins seraient d’ores et déjà très encourageants: «La plupart la trouvent très simple d’utilisation. Il est rare que quelqu’un ait besoin d’aide pour l’installer», indique Thomas Künzler.

L’app ne propose pas seulement des rabais, mais aussi des conseils: elle renvoie par exemple vers les services de conseil en matière d’endettement ou aux programmes de formation proposés par Caritas. «Grâce à l’application, nous pouvons beaucoup mieux communiquer avec nos clients», souligne Thomas Künzler. Jusqu’ici, les échanges directs n’étaient possibles qu’en magasin.

L’app promeut aussi les «hits de la semaine» de Caritas et contient même quelques originalités, comme des idées de recettes. Pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser l’application, aucun problème: ils peuvent continuer à faire leurs achats comme d’habitude avec leur CarteCulture.