Genève lance une campagne de prévention contre le surendettement, ciblant particulièrement les jeunes. L'initiative, menée par le canton, les communes et des associations, s'inscrit dans le cadre d'une loi adoptée en 2023.

Genève déploie une nouvelle campagne pour freiner le surendettement. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Genève a lancé mardi une campagne de prévention contre le surendettement, qui cible en particulier les jeunes. Cette initiative menée par le canton, les communes et des associations s'inscrit dans le cadre de la loi sur la prévention et la lutte contre le surendettement adoptée en 2023.

«Près de 15% de la population adulte fait l'objet de poursuites: un chiffre qui rappelle l'ampleur du phénomène», a indiqué devant la presse Thierry Apothéloz, président du Conseil d'Etat. Et ces dettes ont des conséquences négatives sur la santé, le logement, l'emploi et la vie de famille, a souligné le chef du Département de la cohésion sociale (DCS).

Selon le DCS, 80% des personnes surendettées ont eu leur première dette avant 25 ans. La campagne invite ainsi à adopter les bons réflexes, repérer les pièges avant qu'il ne soit trop tard et à oser parler de ses difficultés financières. «C'est encore un sujet tabou alors que ça touche tout le monde», déplore Johanna Velletri, directrice de la Fondation genevoise de Désendettement (FgD).

Du soutien

La campagne sera déployée sur les réseaux sociaux, dans les écoles, les transports publics, les centres commerciaux, les locaux cantonaux et communaux ainsi qu'à l'Université de Genève et dans les Hautes écoles. Parmi les slogans retenus: «Mini crédits? Maxi Soucis?», «Les imprévus de la vie, ça a un prix», «Quand la paperasse me dépasse» et «Mon budget je le gère. Sinon ça dégénère».

Un site internet dédié rassemble des conseils pratiques ainsi que des contacts pour du soutien. Caritas Genève et le Centre social protestant (CSP) proposent ainsi un accompagnement gratuit, aident à la gestion du budget et négocient avec les créanciers. La FgD, financée par la Fondation Hans Wilsdorf, accorde des prêts sans intérêts, parfois complétés par des dons.

Le surendettement s'installe souvent après des accidents de vie, comme une perte d'emploi, une maladie, un divorce ou un accident. Mais «82% des ménages genevois qui consultent un service de désendettement gagnent moins de 6000 francs par mois. Les causes du surendettement sont aussi structurelles», a précisé Sophie Buchs, directrice de Caritas Genève.

Crédit à la consommation

A noter aussi que les impôts et les primes d'assurance-maladie sont les principales factures impayées en Suisse. S'y ajoutent les petits crédits à la consommation. La campagne a ainsi été lancée dans le cadre des Automnales, une manière d'être en contact direct avec la population, mais aussi «de se questionner sur notre rapport à la consommation», a souligné Thierry Apothéloz.

Genève a été le deuxième canton, après Neuchâtel, à se doter d'une loi sur la prévention et la lutte contre le surettement. Une plateforme cantonale a été mise en place en août 2024 et un plan global de lutte doit être adopté en 2026. Au niveau fédéral, une révision de la loi sur la poursuite pour dettes et faillites visant à créer une nouvelle procédure d'assainissement pour lutter contre le surendettement est en discussion.