Touché par Crans-Montana
En solidarité avec les victimes, le FC Lutry annule son spectacle annuel

En hommage aux victimes de Crans-Montana, la Revue 2026 du FC Lutry est annulée. Le club durement touché l'a annoncé mercredi et prévoit un «événement de soutien» solidaire à la place du spectacle.
Publié: il y a 18 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
1/2
La Revue 2026 du FC Lutry est annulée pour la bonne cause. Un événement de soutien aux victimes des Crans-Montana est prévu.
Photo: keystone-sda.ch

Le FC Lutry n'a pas tout de suite l'âme à la fête. Durement touché par la tragédie de Crans-Montana, dans laquelle sept jeunes du club ont péri et cinq ont été blessés, le club a pris des mesures pour honoreur leur mémoire. Dernière en date? L'annulation, annoncée ce mercredi 21 janvier sur Facebook, de la Revue 2026 du club.

«En accord avec le FC Lutry, la Revue du FC Lutry a fait le choix d’annuler ses représentations 2026, en raison du drame qui a profondément touché notre communauté», indique la publication. Un «événement de soutien» se tiendra à l'une des dates prévues à l'origine – entre fin avril et début mai – pour le spectacle qui réunit les amis du club comme comédiens, auteurs ou spectateurs.

Rester unis et solidaires

L'objectif est de «rester unis et d’apporter une aide là où elle sera nécessaire», et ce «dans un esprit de solidarité». Les organisateurs de la Revue annonce leur retour pour 2027, une «année particulière qui marquera les 120 ans du FC Lutry et la 110ème représentation de la Revue».

La publication a reçu plusieurs marques de soutien. Après l'hommage des rubans et les enterrements des jeunes défunts, certains plus mouvementés que d'autres, l'heure est toujours au deuil au FC Lutry et dans l'Est lausannois.

