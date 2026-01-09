DE
FR

«Chaque ruban est un lien»
Par cette action, le FC Lutry souhaite bon vent aux victimes de Crans-Montana

Durement frappé par la tragédie de Crans-Montana, le FC Lutry propose une action touchante à ses membres et aux personnes atteintes. Depuis mercredi, des rubans blancs ornent le terrain de foot, afin de soutenir ou de dire au revoir aux victimes.
Publié: il y a 38 minutes
1/5
Le FC Lutry invite les personnes touchées par Crans-Montana à découper, personnaliser et accrocher sur le grillage des rubans.
Photo: DR
Blick_Leo_Michoud.png
Léo Michoud

A Crans-Montana et dans toute la Suisse, les rubans noirs ont été le symbole de ce vendredi 9 janvier de deuil national. A Lutry et dans son club de foot durement touché, les rubans sont plutôt de couleur blanche, mais ont la même signification: l'hommage aux victimes et le soutien à leurs proches. 

Le FC Lutry, qui a vu pas moins de sept juniors périr dans les flammes, a invité ses jeunes «et toutes les victimes de ce drame» à se rendre à la buvette du club. «Venez prendre un ruban découpé dans la voile de l'Albatros, bateau ancré au port de Lutry. Ecrivez-y un prénom, une pensée, quelques mots du cœur», invite le club sur ses réseaux. 

Ces rubans blancs sont ensuite accrochés au grillage du terrain de foot, ce sport où est née l'amitié entre les victimes. «Chaque ruban est un lien. Ensemble, ils portent la mémoire, la lumière et la solidarité», exprime le club, qui met tout à disposition de celles et ceux qui pourraient en avoir besoin. Samedi dernier, c'était au Temple de Lutry que la population de l'Est lausannois s'était réunie en nombre.

«Bon vent» aux disparus

Dès mercredi, plusieurs dizaines de jeunes et «personnes de tous âges» se sont servi de ces rubans pour leur deuil personnel. Ce vendredi 9 janvier, dernier jour de cette action, le grillage est rempli de mots et de fleurs, qui semblent flotter dans les airs. Une façon de souhaiter «bon vent» aux disparus.

Le Canton de Vaud a dépêché deux psychiatres pour assister le FC Lutry, ses entraineurs comme ses joueurs, dans la reprise des entrainements. En plus de la disparition de nombreux jeunes footballeurs, le FC Lutry essaie d'accompagner ses membres gravement blessés, touchés émotionnellement et leurs proches – qui tous ensemble forment désormais une communauté soudée par les épreuves difficiles.

