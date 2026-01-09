Ce vendredi, la Suisse rend hommage aux 40 victimes et 116 blessés de Crans-Montana. Blick est présent à Martigny, lieu de la cérémonie, et à Crans-Montana pour vous faire vivre cette journée chargée d'émotion.

Mathias Reynard présente ses excuses «Nous comme adultes, comme responsables politiques, la moindre des choses que l'on puisse faire c'est de présenter des excuses, au nom de toute la communauté.» Il s'adresse enfin aux adolescents. «Vous avez le droit de pleurer, mais vous aurez aussi le droit de rire.» «N'oubliez jamais pourquoi vous vous battez» «Notre génération continue d'avancer», poursuit la troisième jeune femme, en français cette fois. «Nous voyons des jeunes qui se lèvent, qui refusent d'abandonner. N'oubliez jamais pourquoi vous vous battez, pour qui vous vous battez. Chaque effort compte, même ceux que personne ne voit. Vous faites avec ce que vous avez. On ne peut pas ajouter de jours à la vie, mais on peut ajouter de la vie aux jours.» Des jeunes présents sur place livrent un message Trois jeunes, Marie, Aline et Solala, étaient sur place lors du drame. Ils ont rédigé un texte qu'ils lisent désormais. C'est un message à la jeunesse. La première jeune femme dit bonjour, en français et en italien. «Cette soirée qui devait marquer le début d'un nouveau départ a sombré dans l'horreur. Nos amis et moi avions l'habitude de nous retrouver dans cette station qui nous a vu grandir.» La jeune femme évoque une scène «pire que dans un cauchemar». «L'odeur de brûlé est insupportable. C'est une scène apocalyptique. Ce que nous avons vu ce soir là, nous ne pourrons l'oublier, mais nous pouvons le transformer en force. Faisons en sorte que cette douleur ne soit pas vaine. Vivons intensément.» Le jeune homme prend la parole. Il évoque un drame au retentissement international. «Au fond, bien que franco-suisse, je me rends compte que cela n'a pas d'importance. Nous nous sentons collectivement touchés, et solidaire de toutes les victimes et de leurs proches. Le sentiment d'impuisssance que nous avons ressenti face à cet incendie a été frustrant. Nous tenons à remercier la police, les pompiers, les first responder, l'hôpital du Valais et les hôpitaux étranger. Nous adressons tout notre soutien aux blessés.» «Au jeunes qui nous écoutent, nous continuons à créer», dit la troisième jeune femme, en larmes. «Il y a encore tant à faire. Nous défendons nos valeurs et les personnes que nous aimons. Nous sommes fiers de vous, restez forts, vivez pleinement», dit-elle en italien. Le Vaudois Lyam Chenaux rend hommage aux victimes Le violoncelliste Lyam Chenaux interprète le prélude de la 2e suite de Jean-Sebastien Bach. «Tirer des enseignements» Le 9 janvier est un jour de mémoire, souligne Guy Parmelin. «Mais aussi un jour d'anticipation pour les autorités et législateurs pour tirer les enseignements de garantir un niveau de sécurité maximale au public.» «Les victimes cotinueront désormais de briller dans nos esprits», conclut-il. Guy Parmelin salue la solidarité internationale Le président de la Confédération s'exprime avec pudeur. Il évoque les «cendres d'une nuit d'horreur», et «la chance fugitive» que nous avons d'être ainsi rassemblés. «Notre pays est consterné face à cette tragédie», dit-il. La vie de jeunes gens qui étaient en vacances chez nous a basculé, poursuit le président, énumérant les origines des victimes. Leurs vies étaient «offertes à la détente», dit Guy Parmelin. De nombreuses personnes sont désormais soignées en France, en Belgique, en Italie. Y compris des ressortissants suisses, précise Guy Parmelin. La solidarité internationale est saluée par le président. «Nous ne sommes pas seuls dans l'adversité», loue-t-il. «L'espérance est à venir, elle se dessine sous des contours flous», ajoute le sage, évoquant l'absence terrible des défunts et la convalescence pénible des victimes encore hospitalisées. «Chaque victime est un enfant du Valais» «Toute la lumière doit être faite sur les circonstances et les responsabilités des autorités. Chaque victime est un enfant du Valais», dit Mathias Reynard. Un discours qui touche A Crans-Montana, la prise de parole de Mathias Reynard touche en plein cœur les habitants de la station. Le choix des mots effectué par le président du Conseil d'Etat valaisan oblige bon nombre de personnes à sortir un mouchoir. Blick avait partagé la réaction du politicien à l'issue de la conférence de presse au lendemain de la tragédie. Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations «Merci aux pays qui ont tendu la main» Mathias Reynard salue les pays amis qui nos ont tendu la main et ouvert leurs hôpitaux. Il salue le président français, Emmanuel Macron, et le président italien Sergio Mattarella. Il rappelle que leurs deux pays ont été si durement touché par la tragédie. Le président du Conseil d'Etat poursuit son allocution en allemand, en italien et en anglais. Les professionnels remerciés pour leur courage Mathias Reynard remercie la chaine des secours: primo-intervenants, pompiers, secouristes, policiers, psychologues d'urgence, soignants. «votre professionalisme et votre courage devrait nous inspirer toutes et tous. Vous avez été à la hauteur de l'urgence et de l'humanité». Mathias Reynard, président du gouvernement valaisan, prend la parole Mathias Reynard, président du Conseil d'Etat valaisan, prend la parole: «1er janvier 2026, un jour que nous n'oublierons jamais. Un rêve qui se transforme en cauchemar.» Mathias Reynard évoque les «156 destins qui ont basculé» aux premières heures de l'an nouveau. Nous sommes réunis pour célebrer les «40 âmes» qui ont trouvé la mort ce matin là, dit-il. Visiblement ému, le président du Conseil d'Etat s'adresse aux familles des victimes. Il s'exprime en sa qualité de représentant du canton, «mais aussi en tant qu'être humain». Sa voix se brise alors qu'il salue les papas, les mamans, les grand-parents, les amis, les amoureux. «Il ne s'est pas passé une seule minute sans que nous pensions à vous», assure-t-il. Autres entrées

D'innombrables fleurs, bougies et peluches ont été déposées sur le lieu de commémoration à Crans-Montana. Elles honorent la mémoire des 40 jeunes qui ont perdu la vie au bar «Le Constellation» le soir du Nouvel An et sont un signe de solidarité avec les 116 blessés.

C'est aussi un «merci» silencieux aux secouristes qui se sont immédiatement rendus sur place. Aux pompiers, ambulanciers, médecins et infirmiers qui ont aidé, réconforté et sauvé.

Ce vendredi 9 janvier, la Suisse s'arrête. Ce jour de deuil national rassemble le pays dans un recueillement commun. Les églises et les paroisses ouvrent des espaces de réflexion, de prière, de pensée pour toutes les personnes touchées – défunts, survivants, blessés, sauveteurs.

Cérémonie commémorative à Martigny

Une cérémonie officielle se tiendra à 13h45 au Centre d'Expositions et de Réunions de Martigny (CERM). Elle est dédiée aux victimes, à leurs proches et à toutes les personnes directement concernées par ce drame. Si elle n'est pas publique, la cérémonie sera cependant retransmise en direct à partir de 13h30.

Un millier d'invités sont attendus, dont plusieurs représentants des autorités suisses et de gouvernements étrangers. La France et l'Italie, particulièrement affectées par le drame avec respectivement neuf et six morts et de nombreux blessés, seront représentées par les présidents Emmanuel Macron et Sergio Mattarella. Le Premier ministre Belge Bart de Wever est également attendu.

Au total, 19 nationalités ont été frappées par ce drame. Selon un dernier décompte, un total de 83 blessés demeurent à ce jour hospitalisés en Suisse, mais aussi dans des services pour grands brûlés en France, en Italie, en Allemagne et en Belgique. Après le drame, le président de la Confédération helvétique Guy Parmelin avait affirmé qu'il s'agissait de «l'une des pires tragédies» que la Suisse ait connues. «Mais aujourd'hui, la Suisse est aussi unie de cœur. Unis dans le deuil, unis dans le soutien, unis dans la détermination à comprendre et à protéger», a-t-il déclaré dans une lettre ouverte.

Une minute de silence

A 14h, une minute de silence sera observée dans tout le pays et les drapeaux des bâtiments gouvernementaux seront mis en berne. A Aarau, dans le canton d'Argovie, le drapeau valaisan est déjà déployé, tout comme à Liestal (Bâle-Campagne). Les cloches des églises retentiront ensuite dans l'ensemble du pays.

Les transports publics participent également. Les conducteurs de train des CFF feront retentir leur dernier coup de sifflet à 13h58. A Berne, les trams et les bus s'immobiliseront durant au moins 20 secondes.

Un pays entier en deuil

D'un bout à l'autre de la Suisse, les communes organisent commémorations, offices religieux et veillées. Les structures religieuses, toutes confessions confondues, ouvrent leurs portes, tandis que certaines universités suspendent leurs examens.



A Crans-Montana, les cours seront suspendus ce vendredi après-midi et le programme sera adapté dans le reste du canton. Une minute de silence sera respectée à 14h dans tous les établissements. Les écoles ont pu proposer plusieurs gestes symboliques – par exemple avec un mur du souvenir ou un espace pour les fleurs, les lettres et les dessins. Une aide psychologique est également disponible dans toutes les classes du canton. De Lausanne à Zurich, de Genève à Coire, de Neuchâtel à Lugano: la Suisse est aujourd'hui en deuil, dans la dignité, la solidarité et l'unité.