Le videur devient un héros
Stefan est mort en sauvant des clients du bar en feu à Crans-Montana

L'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana a provoqué la mort de 40 personnes le soir du Nouvel An. Un videur a sauvé plusieurs clients des flammes avant de perdre lui-même la vie.
Publié: il y a 31 minutes
1/5
Stefan I. est l'une des victimes de Crans-Montana.
Photo: Instagram
RMS_Portrait_AUTOR_768.JPG
Jessica von Duehren

La nuit de la Saint-Sylvestre, la fête au bar Le Constellation à Crans-Montana VS s'est transformée en cauchemar. Peu à peu, on obtient plus de détails sur les victimes et sur les actes de bravoure qui se sont déroulés pendant l'enfer.

Stefan*, 31 ans, travaillait comme videur dans le bar. Lorsque l'incendie s'est déclaré, il a d'abord poussé plusieurs clients vers l'extérieur puis est retourné dans les flammes pour sauver d'autres personnes, comme le rapportent les médias serbes. Cette intervention lui a coûté la vie.

24 victimes identifiées jusqu'à présent

Jusqu'à la fin, la famille avait espéré que le Serbe de naissance, qui vivait en Suisse depuis 20 ans, serait encore en vie. Son téléphone portable, qui était apparemment encore joignable après l'incendie, leur avait donné de l'espoir.

Une Française qui s'est échappée à temps a décrit l'agent de sécurité comme quelqu'un qui n'a pas hésité à se mettre en danger pour protéger les autres. Elle dresse un portrait d'un courage et d'un altruisme extraordinaires au milieu du chaos.

Quatre jours après la tragédie de Crans-Montana, 24 des quelque 40 victimes ont été identifiées.

* Nom connu de la rédaction

