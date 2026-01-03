DE
FR

Enquête à Crans-Montana
Une instruction pénale ouverte contre les gérants du «Constellation»

Le couple gérant du bar «Le Constellation» à Crans-Montana fait l'objet d'une enquête pénale. L'incendie survenu vendredi a causé 40 morts et 119 blessés.
Publié: il y a 31 minutes
La présomption d'innocence s'applique, indiquent samedi la police cantonale et le Ministère public valaisan.
Photo: DR
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une instruction pénale a été ouverte vendredi soir contre les gérants du bar «Le Constellation» après l'incendie qui a ravagé l'établissement. Le couple est prévenu d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence.

Les premiers éléments de l'enquête, menée sous la direction du Ministère public, ont conduit à l'ouverture d'une instruction pénale contre les deux gérants de ce bar à deux étages. La présomption d'innocence s'applique, indiquent samedi la police cantonale et le Ministère public valaisan dans un communiqué commun. Les deux instances confirment que le drame a fait 40 morts et 119 blessés, dont une majorité grièvement.

A lire aussi
Stéphane Ganzer: «Quelqu'un a commis une erreur»
Drame de Crans-Montana
Stéphane Ganzer: «Quelqu'un a commis une erreur»
Les blessés à Crans-Montana ont été brûlés, écrasés, asphyxiés
Tragédie en Valais
Les blessés à Crans-Montana ont été brûlés, écrasés, asphyxiés

Des photos et des vidéos prises avant l'incendie ont circulé en ligne. Elles montrent un embrasement rapide du plafond du sous-sol du bar, recouvert d'une mousse acoustique. L'enquête doit notamment déterminer si cet isolant est conforme et s'il est à l'origine de l'incendie, a déclaré vendredi en conférence de presse la procureure générale du Valais Béatrice Pilloud.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus