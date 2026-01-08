L'Italie est aussi en deuil: plusieurs de ses ressortissants ont perdu la vie à Crans-Montana. L'ambassadeur Gian Lorenzo Cornado a confiance en la justice suisse, mais exprime toutefois des critiques.

«Si la loi avait été respectée, ces jeunes ne seraient pas dans un cercueil»

Lucien Fluri

Il s'est immédiatement précipité à Crans-Montana. Gian Lorenzo Cornado a appris la catastrophe de l'incendie le matin du 1er janvier. A midi, l'ambassadeur d'Italie en Suisse était déjà dans les Alpes valaisannes.

L'Italie est fortement touchée: six de ses ressortissants ont perdu la vie. Le ministre italien des Affaires étrangères s'est déjà rendu à Crans-Montana, tandis que ce vendredi, le président italien Sergio Mattarella assistera au recueillement à Martigny.

Les médias italiens se sont intéressés de près à l'incendie et des critiques ont été émises. Le vice-président du Conseil des ministres, Matteo Salvini, chef du parti populiste de droite Lega, exige des conséquences sévères pour les responsables de la tragédie. Il prend pour cible aussi bien les gérants de bar que les autorités, et a formulé de graves reproches.

Gian Lorenzo Cornado, le ministre italien des Affaires étrangères critique le fait que les éventuels responsables n'aient pas été traités avec suffisamment de sévérité. La justice suisse en fait-elle trop peu, selon vous?

Non, ce n'est pas le cas. Le ministre des Affaires étrangères a toute confiance dans la justice et les autorités suisses. Le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani a rencontré la procureure générale du Valais, Beatrice Pilloud, et a reçu de sa part des assurances complètes quant à la rigueur avec laquelle cette enquête est menée.

Avez-vous confiance dans le travail des autorités valaisannes?

Oui. Elles s'engagent avec une totale détermination dans une enquête très complexe. Elles sont compétentes et conscientes de l'importance de leur tâche.

Qu'attendez-vous des autorités suisses et de l'enquête sur la nuit du drame?

Qu'elles contribuent à établir la vérité, à clarifier les responsabilités et à faire en sorte que justice soit faite.

En Italie, l'émotion semble être grande. Quelles ont été les réactions dans votre pays après l'incendie? L'image de la Suisse a-t-elle changé?

Les réactions ont été une grande tristesse face à la mort tragique de 40 jeunes et aux 116 blessés de cette terrible tragédie, ainsi qu'une grande colère face à l'absence totale de mesures de sécurité dans le bar «Le Constellation». L'unique entrée était étroite et a gêné les jeunes lorsque l'incendie s'est déclaré. Il n'y avait pas de système de détection de fumée et d'extinction, et apparemment pas d'extincteurs non plus. Il n'y avait pas de sortie de secours praticable. Il semblerait qu'il n'y avait pas de personnel de sécurité pour inviter les jeunes à fuir au lieu de regarder les flammes se répandre. Le plafond était d'ailleurs inflammable au lieu d'être ignifuge. Mais, pire encore, nous avons vu le personnel du bar se promener dans l'établissement avec ces bouteilles et ces cierges magiques, dont l'un a mis le feu.

« Après quelques heures, tous les blessés étaient hospitalisés. La réaction à cette situation d'urgence a été admirable »

Le constat est accablant...

Les propriétaires se sont comportés de manière irresponsable et la commune de Crans-Montana, comme l'a reconnu son président Nicolas Féraud lui-même, a négligé ses obligations de contrôle. Si les propriétaires du bar et la commune de Crans-Montana avaient rempli leurs obligations, si les lois avaient été respectées, ces jeunes seraient encore en vie aujourd'hui et skieraient dans les montagnes au lieu d'être dans un cercueil ou à l'hôpital.

Vous êtes en contact avec les familles. Comment vont-elles?

Les familles des victimes décédées sont inconsolables, les familles des blessés apprécient les efforts des autorités suisses pour aider leurs enfants, les mettre en sécurité et les conduire à l'hôpital. Toutes sont très reconnaissantes des autorités cantonales valaisannes pour leurs efforts en vue de leur venir en aide.

Des familles touchées sont venues en Suisse.

L'hébergement d'urgence mis en place au centre de congrès de Crans a été très bien organisé et je tiens à remercier la police cantonale valaisanne pour cela. Elle a fait et continue de faire un travail extraordinaire face aux nombreuses difficultés ainsi que les pompiers et les bénévoles qui se sont engagés sans relâche durant ces jours. Ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande efficacité et d'une grande humanité.

Comment jugez-vous les premiers soins médicaux et l'organisation des transports?

Tout est allé très vite. Après quelques heures, tous les blessés étaient hospitalisés à Sion ou dans d'autres endroits de Suisse. La réaction à cette situation d'urgence a été admirable.

L'interview a été réalisée par écrit.