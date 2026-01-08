Gravement brûlé lors de l’incendie du réveillon à Crans-Montana, Tahirys Dos Santos a tenu à remercier les soignants présents. «Si je ne deviens pas footballeur professionnel, je veux devenir comme vous et sauver des vies», a-t-il confié.

Blick Sport

L’incendie qui s’est déclaré à Crans-Montana dans la nuit du réveillon a provoqué 40 morts et plusieurs blessés graves dont Tahirys Dos Santos, 19 ans. Le joueur en formation au FC Metz était présent dans la station pour quelques jours de congé. Touché lors du sinistre, il a été brûlé sur environ 30% du corps.

Avant l’arrivée des secours spécialisés, plusieurs personnes ont porté assistance aux victimes. Amandie, une interne en médecine, présente sur place, est intervenue rapidement auprès du jeune footballeur. Dans un contexte de forte tension, elle a participé aux premiers soins et assuré sa protection jusqu’à la prise en charge médicale.

Tahirys de retour à Metz

Malgré la gravité de ses blessures, le joueur a tenu à adresser un message de reconnaissance à ceux qui lui sont venus en aide. Selon le témoignage recueilli par BFMTV, il aurait déclaré: «Si un jour je deviens footballeur professionnel, je vous offrirai tous les billets pour venir aux matches». Avant d’ajouter: «Et si je ne suis pas footballeur professionnel, je veux devenir comme vous et sauver des vies».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Au moment des faits, Tahirys Dos Santos séjournait avec des amis. Selon les éléments communiqués par son entourage, il serait retourné à l’intérieur du bâtiment en flammes afin d’aider sa compagne à s’en extraire. Celle-ci a été hospitalisée dans un état sérieux. Le joueur, quant à lui, a été transféré dans un centre spécialisé pour grands brûlés situé en Allemagne avant d'être déplacé à l'hôpital de Metz.