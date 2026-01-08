Pas de camp d'entraînement pour le Lausanne-Sport, qui a repris le 29 décembre déjà, bien avant tout le monde. Peter Zeidler assume la date de ces retrouvailles précoces et donne des indications sur la préparation du LS. Interview dans le froid de la Tuilière.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Citoyen de Lutry depuis cet été, Peter Zeidler mesure de l’intérieur l’émotion qui submerge cette commune de l’est lausannois touchée en plein coeur par le drame de Crans-Montana. L’entraîneur du LS partage la peine de la communauté dans laquelle il vit, mais la reprise du Lausanne-Sport occupe la majorité de ses pensées, avant de rentrer à la maison le soir. Les joueurs et le staff participeront d'ailleurs à la journée de deuil national, vendredi, et seront invités à se recueillir durant la minute de silence, en marge de l'entraînement.

L’entraîneur du LS a retrouvé son équipe le 29 décembre déjà, huit jours après une mortifiante défaite face à Lucerne, avec une motivation claire: aller gagner à Servette pour la reprise le 14 janvier à la Praille.

Jeudi, le LS disputera deux matches amicaux à huis clos, face à Xamax le matin puis Nyon l’après-midi. Blick s’est rendu à la Tuilière mercredi pour s’entretenir avec l’Allemand à la veille de ce double rendez-vous.

Peter Zeidler, comment avez-vous retrouvé votre équipe après cette courte pause?

C’est vrai que c’était court. Je me rappelle d’ailleurs que vous m’aviez posé la question avant Noël en me demandant si huit jours de coupure, c’était assez.

Oui…

Et bien sûr, j’y ai réfléchi pendant ces quelques jours. A-t-on bien fait de commencer plus tôt, avant tout le monde ? Aurais-je dû donner plus de pause aux joueurs ? Pour être honnête, je n’étais pas sûr d’avoir fait le bon choix. Mais quand je les ai retrouvés, le lundi 29, j’ai vu des sourires et des joueurs heureux de se retrouver. Theo Bair, par exemple, était très fatigué en fin d’année et là, je l’ai retrouvé frais, avec le sourire. La façon dont j’ai retrouvé les joueurs m’a conforté dans ce choix. Je me suis dit: Bon, on a bien fait de commencer avant les autres, ce sera un avantage. Maintenant, la clé, c’est de bien identifier qui a besoin de plus travailler, qui a plus joué et doit moins en faire sur le plan physique. Mais je peux le dire maintenant avec conviction : je suis content d’avoir commencé plus tôt que les autres.

Comment allez-vous procéder sur le plan physique? Allez-vous faire une sorte de préparation collective, malgré le manque de temps?

Non, ce sera un travail individuel, c’est clair. Ce n’est pas une vraie préparation, il faut oublier. La vraie préparation, ce sera l’été prochain, pendant la Coupe du monde. On y a déjà pensé on va se retrouver mi-juin afin d’être prêts autour du 20 juillet, ce sera une vraie préparation de cinq semaines. Là, cet hiver, c’est juste une coupure. Alors oui, on travaille de manière différenciée selon les joueurs. Mais ce mercredi, on a fait une heure sur le terrain, avec des jeux, des exercices, on veut retrouver notre idée de jeu, l’esprit de groupe. Aujourd’hui, ce n’était pas encore top, on n’était pas encore frais à 100 %, parce qu’on a doublé beaucoup de fois depuis la reprise, le matin et l’après-midi.

Qu’en est-il de votre effectif?

Beyatt Lekoueiry, qui sera suspendu contre Servette, n’est pas là, il vient de perdre son père. Gaoussou Diakité est à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Mali, et puis il y a quelques joueurs qui ont des petits soucis physiques.

Justement, qu’avez-vous pensé de l’entrée de Gaoussou Diakité face à la Tunisie? Il a semblé en jambes, bien plus qu’en fin d’année, non?

Je l’ai vu, bien sûr. Et je lui ai parlé par message. Je connais aussi son «grand frère» Abdoulaye Diaby, de Grasshopper. Je l’ai appelé, pour qu’il s’occupe un peu de notre petit (sourire). C’est extraordinaire ce qu’il a fait contre la Tunisie, c’est du «Diaki». Il voulait déjà tirer le penalty dans le temps réglementaire, alors qu’il venait d’entrer! Et il a marqué son tir au but, chapeau.

Allez-vous lui donner quelques jours de congé après la CAN?

Non, on a besoin de lui. On est en contact avec lui, que ce soit le team-manager Filipe, des coéquipiers ou moi. Il vit une super expérience, je regarde la CAN, je vois des super matches. Je vais bien sûr regarder son quart de finale contre le Sénégal de Sadio Mané vendredi, c’est une belle affiche.

On a vu un nouveau visage à l’entraînement aujourd’hui, le jeune Sekou Koné, qui appartient à Manchester United…

Oui, il est quelques jours avec nous, on sait que c’est un bon joueur et on le voit de près. Il jouera jeudi avec nous contre Xamax ou Nyon.

Est-il à l’essai?

Je n’aime pas trop ce terme, il ne correspond pas à la réalité. Il est avec nous, on peut le voir de près et on prendra une décision, comme on l’a fait l’été dernier avec Enzo Kana-Biyik, un très bon jeune, qui a beaucoup progressé en quelques mois avec nous malgré sa blessure du début de saison et qui appartient lui aussi à Manchester United. On a vu sa qualité avec sa passe décisive contre la Fiorentina notamment. On a une bonne expérience avec Enzo, donc pourquoi pas avec Sekou Koné? Mais vous dire aujourd’hui s’il va venir, je ne sais pas. Ca dépend de plusieurs facteurs, on décidera entre le 15 janvier et le 15 février, comme pour tous les joueurs.

La rédaction football de Blick a élu Kevin Mouanga comme joueur du premier tour, les fans du LS ont eux choisi Jamie Roche. Qui a raison ?

Les deux (rires)! Mais ce ne sont de loin pas les seuls qui ont fait des progrès cette saison. Bon, Jamie Roche, on le connaissait, il avait déjà performé avec Lausanne et il a été très bon, surtout en Europe, même si la fin de l’année pour lui aussi c’était trop, on l’a vu. Kevin Mouanga, comme beaucoup d’autres, il a franchi des paliers cet automne, et il a été très convaincant, y compris dans la personnalité. Mais ce ne sont pas les seuls. Sekou Fofana, Beyatt Lekoueiry, Gabriel Sigua, Gaoussou Diakité… Et pourquoi pas Nathan Butler-Oyedeji, malgré ses 22 ans? Lui aussi a beaucoup progressé. Je pourrais tous les citer. Mais puisque vous me parlez de Kevin Mouanga et de Jamie Roche, oui, je suis d’accord, on a vu durant ce premier tour leur niveau, leur qualité et leur personnalité.

Le 14 janvier, c’est Servette. Déjà…

C’est vrai, on ne s’en rend pas forcément compte, mais c’est là, tout de suite. Je l’ai dit à mon équipe, aux joueurs et su staff: c’est là, c’est dans sept jours, c’est Servette et c’est trois points à prendre! On a encore ces deux matches de préparation jeudi et après, ce sera Servette à fond. On va visionner leurs matches de préparation bien sûr, on sera prêts. Les joueurs ont congé samedi et dimanche pour bien récupérer et lundi et mardi, on préparera ce match à fond sur notre synthétique, en espérant ne pas jouer sur une pelouse gelée le 14.

Chelsea est allé chercher son nouvel entraîneur chez son club-partenaire Strasbourg. Quand Ruben Amorim a été licencié de Manchester United, vous êtes resté près de votre téléphone en espérant un appel du boss d’INEOS?

Je connais très bien Liam Rosenior, j’ai fait un stage au Racing et une partie de mes études à Strasbourg. J’ai eu une bonne discussion avec Leen Hemskerk et Stéphane Henchoz mardi, mais on avait d’autres sujets de discussion que le poste d’entraîneur de Manchester United (sourire). D’ailleurs, je suis très content de ces discussions, on se comprend de mieux en mieux et je peux même dire qu’on se comprend très bien. C’est très important d’avoir ce trio président-directeur sportif-entraîneur qui soit aligné. On est sur un très très bon chemin tous ensemble.