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Drame de Crans-Montana
Les corps de deux victimes romandes ne seront pas exhumées

A Pully (VD), les cercueils de deux jeunes victimes de Crans-Montana resteront en terre malgré une erreur d’inhumation. La commune a fait un geste exceptionnel pour préserver le souhait des familles, rapporte 20 mintues ce mercredi 8 avril.
Publié: 10:28 heures
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Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
Les sépultures de Guillaume et Trystan ont été inhumées au cimetière de Pully (VD).
Photo: Capture d'écran / Google Street View
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Luisa GambaroJournaliste

Les corps de deux jeunes victimes de Crans-Montana, Guillaume et Trystan, pourront continuer de reposer en paix au cimetière de Pully (VD). Lorsque le moment sera venu, leurs proches auront une place pour les rejoindre et être enterrés à leur côté, et ce malgré une erreur d'emplacement des deux tombes, rapporte 20 minutes ce mercredi 8 avril. 

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En effet, les corps de Guillaume et Trystan ont été inhumées «à la ligne», l'une après l'autre par ordre de décès, et non comme des concessions familiales, à la grande tristesse de leurs proches. Les deux familles espéraient ainsi réserver l'espace autour des ces tombes et ont sollicité l'intervention de la commune de Pully et de l'administration du cimetière en ce sens.

Après un premier refus la semaine dernière – qui impliquait l'exhumation et la remise en terre des corps dans un autre emplacement du cimetière –, la commune a changé d'avis et choisi de faire une exception en reclassant les deux tombes en concessions familiales. Les familles remercient la commune pour son humanité et son geste conciliant. 

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