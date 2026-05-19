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La justice saisie?
La coalition NoG7 exige de pouvoir manifester autour de la rade

La coalition NoG7 exige de manifester autour de la rade de Genève le 14 juin et met en demeure les autorités. En cas de refus, elle saisira la justice.
Publié: il y a 29 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
Ce nouveau tracé préserverait les rues commerçantes de Genève.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, la coalition NoG7 veut pouvoir manifester sur le pourtour de la rade le 14 juin. Elle a adressé mardi matin une mise en demeure dans ce sens aux autorités cantonales. Elle attend une réponse d'ici à vendredi. En l'absence de décision du Département des institutions et du numérique (DIN), ou en cas de refus, la Chambre administrative de la Cour de justice sera saisie, a annoncé mardi devant les médias Clémence Jung, avocate de Françoise Nyffeler qui a déposé la demande d'autorisation de manifester au nom de la coalition NoG7. Le parcours prévoit de passer d'une rive à l'autre du lac.

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Ce tracé «alternatif» le long du U lacustre, qui préserve les rues commerçantes, a été proposé à la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast mercredi dans «une volonté d'apaisement», a expliqué Mme Nyffeler. Il permet de garantir la sécurité de la manifestation et sa visibilité. Or le DIN demande à la coalition d'accepter, d'ici à mardi à minuit, un parcours limité à la rive droite, déplore-t-elle.

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