Genève renforcera ses contrôles aux frontières pendant la période du sommet du G7 d'Evian. Les travailleurs prioritaires passeront plus facilement grâce à des macarons. Le Conseil d'Etat n'a en revanche rien annoncé sur la manifestation de la coalition no-G7.
Mercredi, le gouvernement a pris la décision d'autoriser du 12 au 18 juin le franchissement de sept points de passage: Anières, Moillesulaz, Thônex-Vallard, Bardonnex, Perly, Meyrin et Ferney-Voltaire. Les arrivées par les gares de Cornavin et d'Annemasse, de même que par l'aéroport de Genève, restent possibles.
Des délais importants sont à prévoir. Les passages terrestres et lacustres seront interdits. Pour le personnel essentiel, un système de macarons est mis en place.
Côté transports publics, certaines lignes des TPG, notamment transfrontalières, pourraient être perturbées ou réduites. Le Conseil d'Etat répète sa recommandation de télétravail.
Il promet une décision «rapide» sur de possibles manifestations. Et il examine un mécanisme de soutien aux entreprises en cas de déprédations.
C'est la fin de cette conférence de presse
La plupart des questions ont porté sur les manifestations à venir lors du sommet. Merci d'avoir suivi cette prise de parole du Conseil d'Etat genevois avec Blick.
Une loi pour interdire la manif?
Une question pour Michèle Righetti-El Zayadi, chancelière d'État: « Est-ce que le Grand Conseil a le pouvoir d'imposer au Conseil d'Etat une interdiction de manifester?» Réponse de la chancelière: «Un projet de loi peut poser une interdiction de principe (...). On verra s'il y a des recours. Il reviendra aux autorités judiciaires d'examiner, pour confirmer ou non la constitutionnalité de ce projet de loi.»
Place aux questions
Les journalistes présents sur place enchaînent les questions et les demandes de clarifications. La commandante Monica Bonfanti est interrogée sur les effectifs de la police genevoise: «Pour l'instant, je peux vous dire que toute la police genevoise est mobilisée, nos 1500 policiers. Pour le sommet, mais également pour le socle sécuritaire de base.» Elle explique que le dispositif relatif aux polices venues d'autres canton, notamment Vaud, n'est «pas encore en place».
Les manifestations restent à discuter
Thierry Apothéloz évoque rapidement les manifestations anti-G7. «Nous avons reçu la commandante de la police ce matin. Nous continuons d'analyser les risques sécuritaires sur ce sujet. Le gouvernement se déterminera rapidement à cet égard.» Le Conseil d'Etat indique étudier «un mécanisme de soutien aux entreprises concernées par d'éventuelles dépradations».
Thierry Apothéloz conclut
«La sécurité de la population est notre principale priorité. Seules les grandes douanes restent ouvertes, les contrôles seront renforcés. Nous avons besoin de rappeler à la population que la situation mérite d'être pensée au titre de la limitation de nos déplacements qui pourraient être considérés comme non-essentiels.» Le Conseil d'Etat se réunira chaque mercredi après-midi en amont du G7.
Parole à Nathalie Fontanet
Ministre chargée des transports publics, Nathalie Fontanet évoque les impacts plus généraux. «On attend certaines perturbations, voire réductions, en particulier sur les lignes transfrontalières.» La population est invitée à éviter ces lignes et à s'assurer de leur continuité. Le télétravail est recommandé, notamment dans l'administration publique genevoise. Les guichets et les écoles resteront ouverte durant la période du G7.
Menaces sur Genève
L'objectif de ce renforcement de sécurité? Faire face aux menaces qui pèsent sur le G7. «Cyberattaques, aux tentatives de sabotage des infrastructures critiques, aux perturbations (actions violentes ou manifestations de blocage), voire menace terroriste», liste Carole-Anne Kast.
Des postes de douane fermés
Du 11 au 17 mai, des postes de douane de petite taille seront fermés. Ceci afin de concentrer les contrôles dans des postes de douane qui le permettent. Au niveau ferroviaire, les contrôles se feront en gare d'Annemasse et de Genève-Cornavin.
Renforcement de la sécurité aux frontières
Carole-Anne Kast présente le renforcement de la sécurité aux frontières, demandé par Genève et accepté par le Conseil fédéral. «Il ne s'agit pas de bloquer des gens à la frontière, mais de renforcer les contrôles à la frontière. Il n'y aura pas de restrictions d'accès autres qu'un contrôle plus fort.»
Carole-Anne Kast évoque les enjeux de sécurité
«Les enjeux de sécurité du G7 ne se limitent pas à la question des manifestations, bien au contraire», déclare Carole-Anne Kast. La conseillère d'Etat évoque la coordination avec toutes les polices suisses, avec les douanes ou encore l'armée. «Ce dispositif côté suisse exige une coopération identique avec les partenaires français, pour que la sécurisation du sommet soit assurée.»