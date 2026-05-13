DE
FR

Contrôles renforcés et macarons
Genève dévoile une partie de son dispositif de sécurité pour le G7

Le Conseil d'Etat genevois tient une conférence de presse au sujet du G7, ce mercredi après-midi. Les élus annoncent des contrôles renforcés aux frontières et des macarons pour les travailleurs prioritaires.
Publié: 14:28 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
1/4
Une partie du Conseil d'Etat genevois, ici Thierry Apothéloz et Carole-Anne Kast, lors de la conférence de presse sur le G7.
Photo: Capture d'écran/Keystone
sda-logo.jpeg
Blick_Leo_Michoud.png
ATS Agence télégraphique suisse et Léo Michoud

Genève renforcera ses contrôles aux frontières pendant la période du sommet du G7 d'Evian. Les travailleurs prioritaires passeront plus facilement grâce à des macarons. Le Conseil d'Etat n'a en revanche rien annoncé sur la manifestation de la coalition no-G7.

Mercredi, le gouvernement a pris la décision d'autoriser du 12 au 18 juin le franchissement de sept points de passage: Anières, Moillesulaz, Thônex-Vallard, Bardonnex, Perly, Meyrin et Ferney-Voltaire. Les arrivées par les gares de Cornavin et d'Annemasse, de même que par l'aéroport de Genève, restent possibles.

Des délais importants sont à prévoir. Les passages terrestres et lacustres seront interdits. Pour le personnel essentiel, un système de macarons est mis en place.

Côté transports publics, certaines lignes des TPG, notamment transfrontalières, pourraient être perturbées ou réduites. Le Conseil d'Etat répète sa recommandation de télétravail.

Il promet une décision «rapide» sur de possibles manifestations. Et il examine un mécanisme de soutien aux entreprises en cas de déprédations.

il y a 29 minutes

C'est la fin de cette conférence de presse

La plupart des questions ont porté sur les manifestations à venir lors du sommet. Merci d'avoir suivi cette prise de parole du Conseil d'Etat genevois avec Blick.

il y a 36 minutes

Une loi pour interdire la manif?

Une question pour Michèle Righetti-El Zayadi, chancelière d'État: « Est-ce que le Grand Conseil a le pouvoir d'imposer au Conseil d'Etat une interdiction de manifester?» Réponse de la chancelière: «Un projet de loi peut poser une interdiction de principe (...). On verra s'il y a des recours. Il reviendra aux autorités judiciaires d'examiner, pour confirmer ou non la constitutionnalité de ce projet de loi.»

il y a 41 minutes

Place aux questions

Les journalistes présents sur place enchaînent les questions et les demandes de clarifications. La commandante Monica Bonfanti est interrogée sur les effectifs de la police genevoise: «Pour l'instant, je peux vous dire que toute la police genevoise est mobilisée, nos 1500 policiers. Pour le sommet, mais également pour le socle sécuritaire de base.» Elle explique que le dispositif relatif aux polices venues d'autres canton, notamment Vaud, n'est «pas encore en place».

il y a 47 minutes

Les manifestations restent à discuter

Thierry Apothéloz évoque rapidement les manifestations anti-G7. «Nous avons reçu la commandante de la police ce matin. Nous continuons d'analyser les risques sécuritaires sur ce sujet. Le gouvernement se déterminera rapidement à cet égard.» Le Conseil d'Etat indique étudier «un mécanisme de soutien aux entreprises concernées par d'éventuelles dépradations».

il y a 49 minutes

Thierry Apothéloz conclut

«La sécurité de la population est notre principale priorité. Seules les grandes douanes restent ouvertes, les contrôles seront renforcés. Nous avons besoin de rappeler à la population que la situation mérite d'être pensée au titre de la limitation de nos déplacements qui pourraient être considérés comme non-essentiels.» Le Conseil d'Etat se réunira chaque mercredi après-midi en amont du G7.

il y a 52 minutes

Parole à Nathalie Fontanet

Ministre chargée des transports publics, Nathalie Fontanet évoque les impacts plus généraux. «On attend certaines perturbations, voire réductions, en particulier sur les lignes transfrontalières.» La population est invitée à éviter ces lignes et à s'assurer de leur continuité. Le télétravail est recommandé, notamment dans l'administration publique genevoise. Les guichets et les écoles resteront ouverte durant la période du G7.

il y a 55 minutes

Menaces sur Genève

L'objectif de ce renforcement de sécurité? Faire face aux menaces qui pèsent sur le G7. «Cyberattaques, aux tentatives de sabotage des infrastructures critiques, aux perturbations (actions violentes ou manifestations de blocage), voire menace terroriste», liste Carole-Anne Kast.

il y a 58 minutes

Des postes de douane fermés

Du 11 au 17 mai, des postes de douane de petite taille seront fermés. Ceci afin de concentrer les contrôles dans des postes de douane qui le permettent. Au niveau ferroviaire, les contrôles se feront en gare d'Annemasse et de Genève-Cornavin.

il y a 59 minutes

Renforcement de la sécurité aux frontières

Carole-Anne Kast présente le renforcement de la sécurité aux frontières, demandé par Genève et accepté par le Conseil fédéral. «Il ne s'agit pas de bloquer des gens à la frontière, mais de renforcer les contrôles à la frontière. Il n'y aura pas de restrictions d'accès autres qu'un contrôle plus fort.»

14:45 heures

Carole-Anne Kast évoque les enjeux de sécurité

«Les enjeux de sécurité du G7 ne se limitent pas à la question des manifestations, bien au contraire», déclare Carole-Anne Kast. La conseillère d'Etat évoque la coordination avec toutes les polices suisses, avec les douanes ou encore l'armée. «Ce dispositif côté suisse exige une coopération identique avec les partenaires français, pour que la sécurisation du sommet soit assurée.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus