Daniel Sormanni, membre du groupe UDC au Parlement fédéral, critique le choix du ticket pour succéder à Guy Parmelin. Le Genevois parle notamment de «coup bas» et dénonce l’attitude de Thomas Aeschi, qui lui rappelle de mauvais souvenirs.

Membre du groupe UDC, cet élu genevois règle ses comptes avec Thomas Aeschi

Membre du groupe UDC, cet élu genevois règle ses comptes avec Thomas Aeschi

Leandra Sommaruga

L'été dernier, Thomas Aeschi, président du groupe UDC à l'Assemblée fédérale, avait sommé Daniel Sormanni de se mettre au pas. Désavouant la ligne dure du parti, le conseiller national genevois s’était d’abord abstenu lors du débat sur les centrales nucléaires. Trois jours plus tard, il avait fini par céder. Son vote avait contribué à faire tomber de justesse l’interdiction de construire de nouvelles centrales.

Peu après, le Genevois, membre du Mouvement citoyen genevois (MCG), avait publiquement affirmé avoir subi d’énormes pressions. Daniel Sormanni aurait même été menacé d’exclusion du groupe parlementaire de l'UDC, auquel il est rattaché sous la Coupole. L’affaire avait suscité de vives réactions dans les autres partis, la Constitution fédérale garantissant aux parlementaires la liberté de vote.

Un «coup bas»

Maintenant que Thomas Aeschi figure sur le ticket de l'UDC pour le Conseil fédéral, Daniel Sormanni laisse éclater sa colère. Sur LinkedIn, il écrit à propos de la non-sélection de Céline Amaudruz: «J’ai mal a mon cœur, c’est vraiment un coup bas organisé pour désigner deux personnes de la ligne dure pour assurer l'élection du chef de groupe devant l'assemblée fédérale.»

Selon lui, la stratégie a fonctionné et les deux Romands ont été «pris au piège». Une critique directe de Thomas Aeschi, mais aussi de la manière dont le groupe parlementaire a choisi ses candidats. Et une sortie particulièrement virulente venant d’un groupe UDC habituellement très uni.

Selon les informations de Blick, Céline Amaudruz étudierait un possible départ de l'UDC. Son mari, Michael Andersen, a lui d'ores et déjà appelé à la révolte. Dans une interview accordée aux journaux de Tamedia, il plaide au côté de l’ancien conseiller national UDC Yvan Perrin pour l'élection d'un candidat hors-ticket. Les Romands ne disposent toutefois que de 15 sièges sur les 74 que compte le groupe parlementaire UDC, trop peu pour provoquer à eux seuls une véritable fronde.