Le choix de Thomas Aeschi et Michael Graber pour succéder au Vaudois au Conseil fédéral suscite une pluie de critiques. Le ticket, entièrement masculin et alémanique, pourrait pousser certains élus à chercher une candidature alternative.

«L’UDC humilie les Romands»: La presse dézingue un «ticket de hooligans»

«L’UDC humilie les Romands»: La presse dézingue un «ticket de hooligans»

ATS Agence télégraphique suisse

«Humiliation», «ticket de hooligans»: la presse tire à boulets rouges sur l’UDC et son duo 100% masculin et alémanique pour succéder à Guy Parmelin au Conseil fédéral. Des parlementaires, y compris à l’UDC, parlent d’une erreur politique. Une candidature «sauvage» reste toutefois très incertaine.

Désigner Thomas Aeschi et Michael Graber, deux hommes alémaniques, est une grave erreur politique, selon le conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS). La direction du parti avait peur que Céline Amaudruz (UDC/GE) ne se retrouve sur le ticket, estime-t-il dans une interview au «SonntagsBlick».

«Les Romands se sont rassemblés derrière la candidature de Céline Amaudruz», poursuit-il. Peu après, la candidature du conseiller d’Etat du Jura bernois Pierre-Alain Schnegg, francophone, «un homme compétent», a été lancée. Une candidature organisée pour créer une brèche dans le front des Romands, selon Jean-Luc Addor, qui quittera le Conseil national fin février.

Erreur stratégique

Pierre-Alain Schnegg, non retenu, a déploré de son côté les divisions romandes. A la radio romande, le candidat bernois a déclaré que la députation francophone avait commis une lourde erreur stratégique en ne misant que sur la seule Genevoise. Les soutiens de Céline Amaudruz lui ont finalement manqué lors des votes décisifs, estime-t-il.

Tout comme Jean-Luc Addor, le Jurassien bernois a appelé à accepter le résultat et rejeté toute idée d’une candidature dissidente.

Une candidature alternative?

Au Palais fédéral, certains se demandent justement s’il y aura une candidature alternative. «Nous gardons toutes les possibilités ouvertes», a indiqué à la «SonntagsZeitung» la coprésidente du PS Mattea Meyer, en demandant aux autres partis de se montrer ouverts au dialogue.

«Nous devons maintenant voir quelles alternatives existent», observe la conseillère nationale écologiste Katharina Prelicz-Huber (ZH). «Si une candidature de rupture est mise en place, celle-ci doit également avoir des chances.» Les Verts ont annoncé vendredi déjà qu’ils n’auditionneraient pas les deux candidats UDC.

Selon le journal dominical alémanique, même des représentants des partis bourgeois laissent entendre qu’ils sont ouverts à d’autres options. «Pour moi, le respect et l’honnêteté sont fondamentaux», affirme par exemple la conseillère nationale Jacqueline de Quattro (PLR/VD). «Vous pouvez être sûrs que je ferai prévaloir cette attitude dans mon choix.»

Ticket de «hooligans»

Du côté de la presse et des observateurs, les réactions ne sont pas tendres non plus. Sans surprise, la presse romande est particulièrement remontée.

«Un affront pour les Romands et pour les femmes», titre «La Liberté». Avec Céline Amaudruz et le Bernois francophone Pierre-Alain Schnegg évincés, «la Suisse romande risque de perdre son second siège gouvernemental», une première depuis 1966.

Le ticket est donc composé de deux représentants de la ligne la plus dure de l’UDC. Il a déjà hérité du surnom de «ticket des hooligans», note encore le quotidien fribourgeois. Les deux candidats avaient fait les gros titres des médias en juin 2024 après une altercation dans les escaliers du Palais fédéral avec des policiers fédéraux, lors de la visite du président du Parlement ukrainien.

Même constat dans «La Tribune de Genève» et «24 Heures»: «l’UDC humilie les Romands et s’en fiche», écrit leur correspondant à Berne. «Le parti fait dans la provocation totale. Il peut se le permettre tant il vole de succès en succès.»

«Absurde»

Outre-Sarine, la grande majorité de la presse est tout aussi sévère. Selon Blick, le Parlement doit désormais choisir entre un candidat impopulaire, mais d’envergure, et un inconnu de moindre envergure. «L’UDC pousse ainsi ce système à l’absurde.»

Le «ticket de hooligans» est risqué, estiment aussi les journaux alémaniques de Tamedia. «L’UDC prend le risque que les autres partis se mettent à chercher une candidature hors ticket, malgré les menaces d’exclusion. L’élection pourrait donc provoquer une crise à l’UDC et dans la concordance», moins d’un an avant les élections fédérales de 2027.

L’ancien conseiller national zurichois Roger Köppel (UDC), éditeur et rédacteur en chef de la «Weltwoche», se montre lui aussi très critique. «Un tremplin pour Aeschi, un choix fondé sur les sièges vacants plutôt que sur les meilleurs candidats, un affront à la Romandie, l’UDC se livre aux mains de ses adversaires.»

Reste que certains commentateurs, comme le rédacteur en chef du «Nebelspalter» Markus Somm, ne croient pas à une élection «sauvage» hors ticket. Pour cela, la gauche aurait besoin du Centre et du PLR, avertit un rédacteur francophone de Tamedia. Or les deux partis bourgeois ont trop à perdre en année électorale pour se mettre à dos l’UDC, conclut-il.