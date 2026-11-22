Jean-Luc Addor dénonce les manœuvres qui auraient conduit à l'éviction de Céline Amaudruz du ticket UDC pour le Conseil fédéral. Le Valaisan accuse certains membres du parti d'avoir voulu l'écarter.

Raphael Rauch

Jean-Luc Addor, le groupe parlementaire UDC a choisi de présenter un ticket composé de Thomas Aeschi et Michael Graber, sans représentant de Suisse romande. Qu'est-ce que cela signifie pour la Romandie?

C'est une grave erreur politique qui envoie un signal désastreux. Un ticket à trois aurait permis de montrer la diversité du parti et son ouverture envers la Suisse romande. La commission de sélection avait jugé les huit candidatures recevables et politiquement fiables. Il n'y avait donc aucune raison objective de se méfier de Céline Amaudruz. Mais c'était précisément la grande crainte de la direction du parti: que Céline Amaudruz figure sur le ticket. Lors des dernières élections fédérales, quatre des neuf nouveaux conseillers nationaux UDC venaient de Suisse romande. Aujourd'hui, nous mettons ce succès en péril.

Vous soupçonnez une manœuvre contre Céline Amaudruz. Que s'est-il passé exactement, selon vous?

Les élus romands s'étaient clairement ralliés derrière Céline Amaudruz. Peu après, la candidature de Pierre-Alain Schnegg a été lancée. C'est un homme compétent, mais sa candidature a été orchestrée dans le but de diviser les Romands et d'empêcher Céline Amaudruz d'accéder au ticket.

Est-ce ce qui explique le succès de Michael Graber? Pierre-Alain Schnegg a-t-il été écarté parce qu'il était considéré comme davantage responsable de l'élimination de Céline Amaudruz?

Nous avions recommandé aux parlementaires romands de voter pour Pierre-Alain Schnegg. Mais le scrutin était secret et il est impossible de savoir qui a voté pour qui.

Céline Amaudruz était absente du dîner organisé par le président de la Confédération, ainsi que de la séance du groupe samedi. A-t-elle du mal à accepter sa défaite?

Nous avons vécu une campagne extrêmement désagréable dès le départ. Les attaques les plus violentes contre Céline Amaudruz ne sont pas venues des médias, mais de l'intérieur du parti. Certains ont tenté de la détruire politiquement pour empêcher sa nomination, parce qu'elle était devenue trop dangereuse. Il faut comprendre qu'elle soit profondément déçue. Elle a énormément fait pour le parti.

Faut-il désormais s'attendre à une candidature dissidente de Céline Amaudruz le jour de l'élection, avec le soutien du Centre et de la gauche?

Non. L'élection s'est déroulée démocratiquement, selon des règles acceptées par tous, et nous en respectons le résultat. Par ailleurs, tous les candidats ont dû signer un engagement strict à ce sujet et confirmer leur position devant le groupe. Céline Amaudruz a clairement exclu toute candidature dissidente.