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Condamné pour viol
Tollé et appel au boycott avant la venue du rappeur Naps dans le Jura

La venue du rappeur français Naps, condamné en première instance à 7 ans de prison pour viol, crée un tollé à Porrentruy (JU). Des partis appellent au boycott du concert prévu ce samedi 6 juin.
Publié: il y a 20 minutes
La venue programmée de Naps dans une boîte de nuit de Porrentruy provoque une vive polémique.
Photo: AFP

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Le rappeur Naps, condamné en première instance à sept ans de prison pour viol, est invité à se produire à Porrentruy (JU) ce samedi 6 juin 2026.
  • Cette annonce choque le Jura, où les partis politiques CS-POP et Gauche en Mouvement appellent au boycott.
  • La gauche fait le parallèle avec Patrick Bruel, notamment écarté du Paléo Festival de Nyon pour des accusations d'agressions sexuelles.
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Mathilde JaccardJournaliste Blick

Alors que la polémique autour de Patrick Bruel agite encore la Suisse romande malgré l'annulation de sa tournée, une nouvelle annonce met le feu aux poudres dans le Jura. La boîte de nuit «En Scred Club», située à Porrentruy (JU), a officialisé il y a deux jours la venue du rappeur marseillais Naps pour une performance ce samedi 6 juin 2026.

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Une invitation qui scandalise localement, puisque l’artiste (Nabil Boukhobza de son vrai nom) a été condamné en première instance, le 19 février dernier, à sept ans de prison pour le viol d’une femme plongée dans son sommeil en 2021. Bien qu’il ait fait appel et reste libre sous contrôle judiciaire en clamant son innocence, sa venue passe mal. Très mal.

Appel au boycott

Le parti jurassien du CS-POP (fusion entre Combat socialiste et du Parti ouvrier populaire) et Gauche en Mouvement sont immédiatement montés au créneau à travers un communiqué publié ce mardi 2 juin au ton particulièrement virulent. Les mouvements de gauche exhortent la population à «boycotter et condamner fermement la venue d’un tel personnage en terre jurassienne».

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Pour les partis, il est hors de question de tolérer «la glorification d’un violeur», d’autant plus dans un établissement nocturne fréquenté par des jeunes âgés de 16 à 18 ans. Cette colère s’inscrit dans un climat déjà crispé. Le communiqué rappelle d’ailleurs le parallèle avec la position du Paléo Festival de Nyon, qui a récemment choisi d’écarter Patrick Bruel de sa programmation en raison d’accusations de violences sexuelles. Face à la tempête qui s’annonce, l’établissement a d’ores et déjà bloqué l’espace commentaires sur son compte Instagram.

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