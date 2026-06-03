En bref
- Le rappeur Naps, condamné en première instance à sept ans de prison pour viol, est invité à se produire à Porrentruy (JU) ce samedi 6 juin 2026.
- Cette annonce choque le Jura, où les partis politiques CS-POP et Gauche en Mouvement appellent au boycott.
- La gauche fait le parallèle avec Patrick Bruel, notamment écarté du Paléo Festival de Nyon pour des accusations d'agressions sexuelles.
Alors que la polémique autour de Patrick Bruel agite encore la Suisse romande malgré l'annulation de sa tournée, une nouvelle annonce met le feu aux poudres dans le Jura. La boîte de nuit «En Scred Club», située à Porrentruy (JU), a officialisé il y a deux jours la venue du rappeur marseillais Naps pour une performance ce samedi 6 juin 2026.
Une invitation qui scandalise localement, puisque l’artiste (Nabil Boukhobza de son vrai nom) a été condamné en première instance, le 19 février dernier, à sept ans de prison pour le viol d’une femme plongée dans son sommeil en 2021. Bien qu’il ait fait appel et reste libre sous contrôle judiciaire en clamant son innocence, sa venue passe mal. Très mal.
Appel au boycott
Le parti jurassien du CS-POP (fusion entre Combat socialiste et du Parti ouvrier populaire) et Gauche en Mouvement sont immédiatement montés au créneau à travers un communiqué publié ce mardi 2 juin au ton particulièrement virulent. Les mouvements de gauche exhortent la population à «boycotter et condamner fermement la venue d’un tel personnage en terre jurassienne».
Pour les partis, il est hors de question de tolérer «la glorification d’un violeur», d’autant plus dans un établissement nocturne fréquenté par des jeunes âgés de 16 à 18 ans. Cette colère s’inscrit dans un climat déjà crispé. Le communiqué rappelle d’ailleurs le parallèle avec la position du Paléo Festival de Nyon, qui a récemment choisi d’écarter Patrick Bruel de sa programmation en raison d’accusations de violences sexuelles. Face à la tempête qui s’annonce, l’établissement a d’ores et déjà bloqué l’espace commentaires sur son compte Instagram.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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