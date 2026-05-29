En proie à des difficultés financières, le fabricant suisse de chaussures de luxe Bally ferme plusieurs boutiques. Tous les employés concernés perdront leur emploi.

Patrik Berger

Bally souffre de la crise qui frappe le secteur du luxe. Le fabricant de chaussures historique cesse sa production en Suisse, après 175 ans d’existence. Les 27 employés restants de l’usine de Caslano, au Tessin, seront mis à la porte dans les prochaines semaines. Ils ont déjà reçu leur lettre de licenciement. Désormais, Bally ne produira plus qu’en Italie, au Portugal, en Espagne et en Chine.

L'entreprise suisse réduit également ses coûts dans ses boutiques. Les quatre magasins de Lucerne, Bâle, Lugano et Lausanne ferment leurs portes, comme l'a révélé le portail zentralplus.ch. Le magasin de la rue Grendel à Lucerne. Et Blick a appris que la boutique haut de gamme de la rue du Rhône à Genève va elle aussi fermer.

L'avenir des filiales restantes, comme celle de la Bahnhofstrasse à Zurich, reste incertain.

Bally comptait 7000 employés à la belle époque

Bally est l'une des entreprises les plus traditionnelles de Suisse. Fondée en 1851 dans le canton de Soleure par Carl Franz Bally et son frère Fritz, elle employait 7000 personnes au début du XXe siècle et possédait des filiales et des usines de Buenos Aires à New York. Mais cette époque glorieuse est révolue.

La marque suisse de chaussures de luxe est en difficulté depuis un certain temps et, comme le rapporte le Handelszeitung, elle a changé de mains à plusieurs reprises ces dernières années. Le dernier changement de propriétaire remonte à 2024: la famille de milliardaires allemands Reimann a vendu la marque à la société d’investissement américaine Regent.

Auparavant, outre la famille Bally, le spéculateur financier suisse Werner K. Rey figurait parmi les propriétaires du fabricant de chaussures. L'entreprise de défense Oerlikon-Bührle et la société américaine d'investissement TPG ont également possédé Bally. En 2018, la société a failli passer sous contrôle chinois. Cependant, l'opération a échoué peu avant sa finalisation.