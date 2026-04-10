Une personne d’une trentaine d’années a été blessée dans la nuit du 5 au 6 avril au centre de Genève. Selon nos informations, l’auteur présumé, un mineur de 16 ans, a été interpellé.

Un ado de 16 ans poignarde un homme au centre de Genève

Un ado de 16 ans poignarde un homme au centre de Genève

A deux pas du Luna Park

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Une violente agression a mobilisé un important dispositif policier dans la nuit du 5 au 6 avril à Genève, dans le quartier de Plainpalais. Les faits se sont déroulés à l’avenue Henri-Dunant, à la hauteur du numéro 9, entre 21h30 et 1h30 environ, à proximité du Luna Park.

Selon plusieurs témoins, une portion de rue a été fermée au trafic et de nombreux véhicules de police ont été dépêchés sur place. Un adolescent aurait poignardé un homme.

Auteur interpellé

Selon nos informations, la victime est un homme d’une trentaine d’années. Ses jours ne seraient pas en danger. Toujours selon nos informations, l’auteur présumé est un mineur de 16 ans, qui a été arrêté. Le Tribunal des mineurs, saisi de l’affaire, n’a pas souhaité faire de commentaire.

Contactée, la police genevoise confirme être intervenue dimanche peu après 21h30 pour une agression. Elle précise qu’une personne a été blessée au moyen d’un objet contondant, avant d’être conduite aux urgences des HUG.