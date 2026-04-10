Deux hommes ont tenté d’échapper à un contrôle de police jeudi soir à Genève. Leur fuite s’est arrêtée brutalement après une collision, faisant trois blessés.

Course-poursuite à Genève: leur cavale se termine dans un mur

Course-poursuite à Genève: leur cavale se termine dans un mur

Solène Monney Journaliste Blick

Deux hommes ont été blessés après une courte course-poursuite jeudi soir 9 avril à Genève, qui s’est terminée contre un mur à la rampe de Vésenaz, rapporte 20 minutes. Peu avant 21h45, une patrouille a repéré un automobiliste au comportement suspect sur le quai de Cologny, en direction de la France.

Après un freinage brusque à un feu rouge, les gendarmes ont tenté un contrôle. Mais au moment d’intervenir, le conducteur a brusquement accéléré pour prendre la fuite.

Des blessés après la collision

Quelques centaines de mètres plus loin, sur la route de Thonon, la cavale a viré au drame. Le véhicule en fuite a percuté une voiture arrivant en sens inverse avant de terminer sa course dans le mur d’une propriété. La conductrice du second véhicule a été légèrement blessée.

Les deux fuyards, eux, ont dû être désincarcérés par les secours avant d’être hospitalisés. Leur pronostic vital n’est pas engagé. Une enquête est ouverte pour éclaircir les circonstances de l’accident et déterminer l’état du conducteur.