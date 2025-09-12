DE
FR

«C'est trop parfait ici!»
Choqué par son voyage en Suisse, cet influenceur met en garde les touristes

L'influenceur Harry Jaggard semble être tombé sous le charme du chocolat et de la nature suisses. Dans plusieurs vidéos, le Britannique raconte son expérience en Suisse et tire la sonnette d'alarme.
Publié: il y a 42 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
Partager
Écouter
1/7
L'influenceur britannique Harry Jaggard, spécialisé dans les voyages, était en visite en Suisse.
Photo: Instagram/harryjaggard
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela Rosser

Il a voyagé en Inde et au Yémen, surfé sur les vagues de Bali, sillonné le Pakistan à moto et il est sorti avec des ladyboys à Bangkok. L'influenceur britannique Harry Jaggard emmène ses followers partout via Instagram et TikTok.

A lire aussi
La Thaïlande a un plan pour appâter les touristes récalcitrants
Vols gratuits et réductions
La Thaïlande a un plan pour faire revenir les touristes
A cause de l'IA, les influenceurs sont désormais menacés d'extinction
On a trouvé leurs remplaçants
A cause de l'IA, les influenceurs sont désormais menacés d'extinction

Il y a quelque temps, le jeune homme a visité la Suisse et a été impressionné par ce petit pays situé au cœur de l'Europe.

Rolex et Läderach

Les montres et le chocolat sont devenus les emblèmes de la Suisse aux yeux des touristes. Harry Jaggard s'est donc logiquement rendu dans une boutique Läderach. 

A lire aussi
L'avenir est incertain pour le chocolatier suisse Läderach
Fondateur accusé d'abus
L'avenir est incertain pour le chocolatier suisse Läderach
Des prix record pour un lapin de Pâques en chocolat
Une flambée des prix
Ce chocolatier suisse vend des lapins de Pâques à un prix record

Il a jeté son dévolu sur un large choix de pralines et le top du top: des copeaux de chocolat aux noisettes. Devant sa caméra, il croque dans la tablette à pleines dents, visiblement pas du tout dégoûté par les 20 francs déboursés pour cet achat. 

Grosse déception chez Lindt

Mais une fois venue l'heure de son verdict pour le «meilleur» chocolat suisse, c'est la douche froide. Après la boutique Läderach, Harry Jaggard s'est rendu chez le chocolatier Lindt et a choisi quelques pièces de sa gamme. 

A lire aussi
Des dizaines de milliers de manifestants, des tensions mais pas de paralysie
Live
Mobilisation en France
Des dizaines de milliers de manifestants, des tensions mais pas de paralysie
Une loi européenne amère pour le chocolat suisse
Peut-elle encore être évitée?
Les chocolatiers suisses tremblent devant cette nouvelle loi européenne

«Dégoûtant», a-t-il déclaré en goûtant une boule Lindor au Marc de Champagne. La version classique lui aurait sans doute été plus agréable. Mais le célèbre chocolat de Dubaï façon Lindt lui a redonné le sourire: «10 sur 10» tranche l'influenceur. 

Les frigos des montagnes

Les Suisses sont habitués aux frigos en libre-service situés le long des chemins de randonnée ou près des fermes. Ces frigos qui permettent aux promeneurs d'acheter à manger en montagne n'ont rien de spécial à nos yeux, mais ils continuent de surprendre et fasciner les touristes.

A lire aussi
Des réfrigérateurs publics réduisent le gaspillage alimentaire
Présenté par
Madame Frigo vise le partage
Des réfrigérateurs publics réduisent le gaspillage alimentaire
Chez lui, on peut faire ses courses à 3 heures du matin toute l'année
Dans un village fribourgeois
Chez lui, on peut faire ses courses à 3 heures du matin toute l'année

«Si c'était en Angleterre, il n'y aurait plus rien», déclare Harry Jaggard en montrant le contenu du frigo: du lait, du fromage et des saucisses, évidemment. «Ces frigos prouvent que la Suisse est l'un des pays les plus sûrs au monde», s'exclame le jeune homme de 29 ans, très enthousiaste.

Le pays le plus riche au monde

Après la Suisse, Harry Jaggard s'est rendu au Liechtenstein, le «pays le plus riche au monde», comme il le décrit dans une vidéo. Pour ceux qui ne connaissent rien au Liechtenstein, l'influenceur propose une petite leçon d'histoire dans sa vidéo. 

A lire aussi
Pour le Liechtenstein, une adhésion à l'UE serait «plus qu'un coup de pouce»
Vers une intégration accrue?
Pour le Liechtenstein, une adhésion à l'UE serait «plus qu'un coup de pouce»
Exporter nos produits via le Liechtenstein, est-ce une bonne idée?
Question d'un lecteur
Pour contourner les 39%
Exporter nos produits via le Liechtenstein, est-ce une bonne idée?

La riche famille du Liechtenstein voulait améliorer son statut social et a donc acheté un terrain, l'a baptisé avec son nom, donnant ainsi naissance à un nouveau pays, explique-t-il.

Conclusion en un clin d'œil

Harry Jaggard conclut son voyage en adressant un message au monde entier. «Ne venez pas en Suisse», clame-t-il sur TikTok. «Cela gâcherait tous vos autres voyages», ironise-t-il. 

Avant d'ajouter que cet endroit est «tout simplement trop parfait». «Les transports en commun sont parfaits, tout est à l'heure, la nourriture est bonne et c'est tout simplement magnifique.» Merci de nous avoir lancé des fleurs, Harry!

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus