Le prix du chocolat a drastiquement augmenté, principalement à cause du réchauffement climatique.

Nathalie Benn et Ulrich Rotzinger

A l’approche de Pâques, la clientèle des chocolateries haut de gamme semble toujours prête à se faire plaisir, malgré une hausse marquée des prix. Un lapin en chocolat de 7 kilos ou une figurine élégante représentant une dame au lapin, décorée à la main et habillée d’une veste façon Chanel? Rien ne semble trop luxueux pour célébrer Pâques.

Dans la très chic Bahnhofstrasse de Zurich, les chocolatiers et confiseurs rivalisent d’imagination pour proposer le lapin de Pâques le plus exclusif. Mais cette année, ces douceurs de luxe atteignent des sommets tarifaires.

Le réchauffement climatique fait flamber le prix du cacao

La faute au changement climatique. Les sécheresses et les conditions météorologiques extrêmes ainsi que les maladies végétales mettent de plus en plus à mal l'industrie du chocolat. Ce sont surtout les mauvaises récoltes dans les principaux pays producteurs d'Afrique de l'Ouest qui provoquent une pénurie de matières premières.

«Les coûts du cacao ont été multipliés par quatre en deux ans, atteignant un niveau historique», explique Adalbert Lechner, PDG du groupe Lindt & Sprüngli, revenant sur une préoccupation partagée par toute l’industrie. Les 2627 actionnaires de Lindt qui ont participé à l'assemblée générale de mercredi doivent, eux aussi, faire face à des prix plus élevés pour l'année en cours.

Les lapins en chocolat haut de gamme ne font pas exception: ils coûtent désormais bien plus cher que les années précédentes. La combinaison de la rareté des matières premières et d’une demande qui ne faiblit pas fait grimper les prix. Blick a recensé les lapins de Pâques les plus chers des grands chocolatiers suisses et révèle à quel point les prix ont flambé.

1 Le chocolatier Vollenweider

Le lapin de Pâques le plus cher se trouve chez Vollenweider. Ce lapin géant de 88 centimètres de haut est moulé à partir de 7 kilos de chocolat. Ce lapin de luxe n'est disponible que sur commande préalable et coûte aujourd'hui 795 francs. Il y a dix ans, il coûtait encore 740 francs.

Les «Froueli», des lapins en chocolat vêtus de différentes jupes et vestes peintes à la main, sont également très chers: 152 francs pour 470 grammes. Selon les filiales, entre 20 et 50 pièces sont proposées directement dans le magasin à Pâques. Celles-ci ont également été soumises à des augmentations de prix successives, comme le confirme Gregor Vollenweider, co-directeur de l'entreprise familiale. Il y a dix ans, ils coûtaient encore 98 francs.

Le poids lourd de sept kilos de Vollenweider n'est fabriqué que sur commande et coûte aujourd'hui 795 francs. Photo: Vollenweider Chocolatier

Les «Froueli», hautes d'environ 30 centimètres, portent toutes des vestes différentes dans le style classique de Chanel. Elles sont en vente au prix de 152 francs. Photo: Vollenweider Chocolatier

2 La confiserie Honold

La deuxième place est occupée par la confiserie Honold. Un «lapin antique» de 66 centimètres de haut y est fabriqué à partir de 1,8 kilogramme de chocolat, entièrement décoré à la main et coulé dans des moules historiques. Coût: 363 francs, disponible uniquement sur commande.

La version plus petite, le lapin antique de 50 centimètres, peut être achetée directement dans le magasin pour environ 275 francs. Chaque filiale ne dispose que d'un seul exemplaire.

Le lapin en chocolat de la Confiserie Honold est moulé dans des moules anciens. Le petit frère du méga-lièvre de 66 centimètres est disponible dans chaque filiale à raison d'une pièce de 275.40 francs. Photo: Nathalie Benn

3 Teuscher

Le lapin de Pâques géant de Teuscher coûte 290 francs. L'œuvre d'art en chocolat de plus d'un kilo continue d'être appréciée, notamment par les familles avec enfants, explique Adolf Teuscher Junior, fils du fondateur de l'entreprise. «Ces dernières années, le prix se situait entre 180 et 200 francs, selon le poids», poursuit-il. Cette année, l'augmentation des coûts d'approvisionnement aurait entraîné une hausse brutale des prix.

Le plus grand Hoppler de Teuscher coûte près de 300 francs. Selon le chef de Teuscher, il est particulièrement apprécié des familles - et sa taille fait que les enfants ont les yeux émerveillés. Photo: Teuscher Chocolates of Switzerland

4 La confiserie Sprüngli

Le lapin en chocolat le plus cher de l'assortiment de Sprüngli pèse 2 kilos et coûte 270 francs. Le prix du lapin «Nico» a également augmenté, confirme une porte-parole sur demande.

La raison principale serait aussi l'augmentation massive des prix du cacao: «A cause des prix actuels du cacao trois à quatre fois plus élevés, Sprüngli a également dû augmenter les prix des lapins de Pâques», explique-t-on. L'année précédente encore, le prix du lapin de 2 kilos était 20 francs moins cher.

Un classique : le lapin de Pâques Nico de Sprüngli. Le plus grand pèse deux kilos et coûte 270 francs. Photo: Nathalie Benn

5 Café & Conditorei 1842

Au Café & Conditorei 1842 dans le Niederdorf zurichois – là où se trouvait autrefois la célèbre chocolaterie Schober – un lapin en chocolat XXL a aussi son prix: 250 francs pour un lapin rieur de 2,4 kilos.

Il y a six ans, l'entreprise a augmenté ses prix pour la première fois depuis sa création, explique le directeur Helmut Ofner à Blick. En moyenne, les produits ont augmenté de 10%. Jusqu'en 2019, le même lapin coûtait encore 225 francs.

Les lapins rieurs du Niederdorf zurichois ont également un prix élevé. Sur la photo : les petits lapins de 900 grammes à 90 francs. Photo: Nathalie Benn

6 Läderach

Le dernier dans le classement des créateurs de lapins de luxe est Läderach. Le lapin «Cleo» d'un kilogramme coûte aujourd'hui 125 francs, alors qu'en 2022, il coûtait encore 99 francs. Les années suivantes, le modèle est devenu de plus en plus cher, annonce un porte-parole à Blick.

A l'époque, les oreilles des lapins brillaient également avec des paillettes d'or et d'argent véritables. Pour les lapins Cleo de cette année, Läderach mise sur des paillettes de chocolat classiques.