Cadbury a créé un œuf de Pâques géant de 45 kg et de près d'un mètre de haut. Deux confiseurs britanniques ont passé deux jours et demi à fabriquer cette gourmandise exceptionnelle, entièrement comestible et décorée comme l'emblématique «Creme Egg».

Près d'un mètre de haut et 45 kg de chocolat: voici le plus gros œuf de Pâques du monde. Photo: Cadbury

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Il faudra avoir les yeux plus gros que le ventre pour s’attaquer à cet œuf de Pâques: près d’un mètre de haut et 45 kg de chocolat. L’entreprise britannique Cadbury assure d'ailleurs que c’est «le plus grand du monde».

L’ancienne marque britannique de confiserie a exprimé sa fierté à la BBC pour cette création exceptionnelle et 100% comestible! Les deux confiseurs à l’origine de cette gourmandise, Terry Collins et Dawn Jenks, ont utilisé 45 kg de chocolat et de pâte à sucre pour réaliser cet œuf qui, par sa taille, est comparé à un manchot, et par son poids à un poulain.

Deux jours et demi de confection

L’œuf est impressionnant non seulement par ses dimensions, mais aussi par son apparence. Dawn Jenks voulait se lancer dans un défi unique pour Pâques, et quoi de mieux que «l’emblématique œuf à la crème». «Reproduire le très apprécié Cadbury Creme Egg à très grande échelle était un projet ambitieux, et ce fut très gratifiant», confie-t-elle à la BBC.

Avec son collègue, elle a consacré deux jours et demi à la confection de cette pièce. Pour donner une apparence encore plus réaliste, l’œuf est recouvert d’une peinture qui imite le célèbre emballage en aluminium violet, or et rouge, rendant l’ensemble entièrement comestible.

Mais pas touche! Il ne sera pas possible de le déguster pour Pâques. L’œuf sera exposé au musée Cadbury World de Birmingham jusqu’au 27 avril.