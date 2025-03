Un «prophète de la météo» donne ses prévisions pour Pâques

Et ça ne sent pas bon...

1/2 Roman «Jöri» Ulrich, originaire du Muotathal, établit ses prévisions météorologiques à partir des règles paysannes. Photo: Keystone

Flavia Schlittler

Pâques approche à grands pas, et déjà, les premières interrogations sur la météo surgissent. Le temps restera-t-il sec pour cacher les œufs à l'extérieur? Le barbecue entre voisins, l'escapade au Tessin ou la fondue sont-ils de bonnes idées? Faut-il prévoir un chapeau de soleil ou un parapluie? Autant de questions auxquelles le météorologue suisse, Roman Ulrich, a tenté de répondre.

Depuis 2006, cet homme originaire du canton de Schwytz fait partie du prestigieux cercle des six prophètes de la météo de Suisse centrale, comme ils aiment se surnommer. Grâce à des prévisions parfois étonnamment précises, ils ont acquis une certaine renommée. Parmi eux, on trouve notamment Alois «Tannenzapfen, connu pour ses analyses basées sur éléments observés au sol, ou encore Martin Horat, qui observe les fourmis pour obtenir leurs secrets météorologiques.

1/6 Pour effectuer ses pronostics, Silvan Betschart observe les champignons et les animaux sauvages.

Le jour de Fridolin est déterminant

Roman Ulrich lui s'appuie sur les dictons paysans, une tradition qui le fascine depuis son enfance, comme il l'explique à Blick. «C'est un savoir ancestral transmis depuis plusieurs siècles et d'une grande fiabilité. Beaucoup de ces dictons sont liés aux fêtes religieuses chrétiennes.»

Son dicton préféré concerne le jour de la Saint-Fridolin, célébrée le 6 mars, qu'il énonce en dialecte: «Schniitts am 6. März, schniits no 36 Mal» – autrement dit, s'il neige le 6 mars, il neigera encore 36 fois jusqu'à l'été. Et c'est peu dire que Roman Ulrich accorde une grande confiance à ce dicton.

« Il pleuvra du 14 au 20 avril et il fera un froid de canard Roman «Jöri» Ulrich »

Alors qu'en sera-t-il cette année de la météo pour Pâques? «Pâques va tomber à l'eau», affirme Roman Ulrich, avant de préciser: «Il pleuvra du 14 au 20 avril et il fera un froid de canard. Et lorsqu’il ne pleuvra pas, ce sera une bise froide et désagréable.»

La limite des chutes de neige va nettement baisser

Pas grave, rétorqueront les nombreux Suisses qui ont d'ores et déjà prévu de se réfugier au Tessin, pour bénéficier de son célèbre micro-climat. Sauf que, là aussi, Roman Ulrich, secoue la tête: «Il pleuvera également et les températures seront plus fraîches que la moyenne, comme chez nous.» Il prévoit en outre une nette baisse de la limite des chutes de neige en avril. Celles-ci ne devraient toutefois pas atteindre les plaines.

Deux fois par an, les six «prophètes de la météo» comparent leurs prévisions afin de voir qui s'est le plus approché de la réalité. L'hiver dernier, Roman Ulrich a décroché la première place, ses prévisions pour l'hiver 2023/2024 s'étant révélées les plus précises. En en ce qui concerne l'été à venir, les six sages de Suisse centrale rendront leur verdict le 25 avril.