DE
FR

Vols gratuits et réductions
La Thaïlande a un plan pour appâter les touristes récalcitrants

La Thaïlande enregistre une perte de trois millions de touristes cette année, mais le gouvernement a un plan pour appâter les visiteurs récalcitrants. En effet, le secteur est trop important pour ce royaume d'Asie du Sud-Est.
Publié: 19:21 heures
Partager
Écouter
1/6
Le secteur du tourisme thaïlandais enregistre sa pire année depuis longtemps.
Photo: imago/Loop Images
RMS_Portrait_AUTOR_209.JPG
Nicola Imfeld

Que se passe-t-il en Thaïlande? Cet été, les Suisses se sont rués sur les vols à destination de Bangkok et pourtant, la situation est très mauvaise dans cette destination de rêve. De nouvelles projections pour l'année en cours ont alarmé le gouvernement: en cinq ans, les chiffres du tourisme n'ont jamais été aussi mauvais!

A lire aussi
Bangkok est la nouvelle destination estivale préférée des Suisses
Malgré la saison des pluies
Voici la nouvelle destination préférée des Suisses en été
Pourquoi les touristes fuient-ils peu à peu la Thaïlande?
Le rêve s'effrite
Pourquoi les touristes fuient peu à peu la Thaïlande?

Concrètement, les autorités ont enregistré une perte de chiffre d'affaires de près de 5%, un gouffre de 3 millions de touristes en moins et des séjours d'une durée moyenne inférieure à sept jours. Ces mauvais résultats impactent directement les hôteliers et font disparaître d'importantes recettes, alors que les salaires sont en hausse et que les prix de l'énergie sont plus élevés.

Des bons touristiques

Le gouvernement doit agir et vite. En 2024, le tourisme a rapporté 42,7 milliards de dollars, les visiteurs internationaux sont extrêmement importants pour l'économie locale. 

A lire aussi
Venu saluer sa belle-famille en Thaïlande, ce Suisse se retrouve coincé
Témoignage
Conflit armé en Thaïlande
«Nous avons dû fuir avec nos sacs et nos bagages»
Comment la Thaïlande tente de se débarrasser des bobos fauchés
Volte-face touristique
Comment la Thaïlande tente de se débarrasser des bobos fauchés

Pour freiner cette chute, le gouvernement veut mettre en place un plan d'urgence et rallumer la flamme du tourisme, rapporte le média spécialisé «Travel and Tour World».

Ce plan repose sur des bons dédiés aux voyageurs internationaux, à utiliser dans les hôtels, les boutiques ou les restaurants. L'objectif est de répartir les touristes ailleurs que dans les lieux déjà très connus et fréquentés comme Bangkok ou Phuket, et de les envoyer aussi dans les petites régions pour qu'elles en profitent également. 

En effet, les recettes des bons touristiques sont réparties à l'intérieur du pays. Les régions de vacances moins connues devraient donc bénéficier de subventions croisées.

Des vols gratuits

De plus, le gouvernement envisage sérieusement de rendre les vols internes gratuits pour les visiteurs étrangers! Si vous partez en Thaïlande, vous pourrez être récompensés avec deux vols internes gratuits, pour mettre en avant les petites régions et ne pas vous arrêter aux villes les plus touristiques. Cette mesure permet non seulement de connecter les régions entre elles, mais aussi de rallonger la durée moyenne de votre séjour.

A lire aussi
Grâce aux touristes, la Thaïlande va éviter la guerre totale
Analyse
Appels au cessez-le-feu
Grâce aux touristes, la Thaïlande va éviter la guerre totale
Une odyssée de plus de 48 heures pour les passagers de Swiss après une panne
Pour rentrer chez eux
Ces passagers Swiss ont vécu une folle odyssée de plus de 48 heures

En parallèle, des campagnes ciblées seront lancées dans les mois à venir pour rendre la Thaïlande plus attirante pendant la prochaine saison creuse, de mai à octobre 2026. Si vous allez à Bangkok ou ailleurs pendant ces mois plus calmes, vous aurez des promotions spéciales. 

C'est particulièrement vrai si vous faites un voyage d'affaires, car la Thaïlande veut attirer plus de conférences internationales, d'événements d'entreprise et de salons professionnels. Une stratégie pour insuffler un peu d'argent dans l'économie locale en dehors de la haute saison.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus