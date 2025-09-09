La Thaïlande enregistre une perte de trois millions de touristes cette année, mais le gouvernement a un plan pour appâter les visiteurs récalcitrants. En effet, le secteur est trop important pour ce royaume d'Asie du Sud-Est.

La Thaïlande a un plan pour appâter les touristes récalcitrants

Le secteur du tourisme thaïlandais enregistre sa pire année depuis longtemps.

Que se passe-t-il en Thaïlande? Cet été, les Suisses se sont rués sur les vols à destination de Bangkok et pourtant, la situation est très mauvaise dans cette destination de rêve. De nouvelles projections pour l'année en cours ont alarmé le gouvernement: en cinq ans, les chiffres du tourisme n'ont jamais été aussi mauvais!

Concrètement, les autorités ont enregistré une perte de chiffre d'affaires de près de 5%, un gouffre de 3 millions de touristes en moins et des séjours d'une durée moyenne inférieure à sept jours. Ces mauvais résultats impactent directement les hôteliers et font disparaître d'importantes recettes, alors que les salaires sont en hausse et que les prix de l'énergie sont plus élevés.

Des bons touristiques

Le gouvernement doit agir et vite. En 2024, le tourisme a rapporté 42,7 milliards de dollars, les visiteurs internationaux sont extrêmement importants pour l'économie locale.

Pour freiner cette chute, le gouvernement veut mettre en place un plan d'urgence et rallumer la flamme du tourisme, rapporte le média spécialisé «Travel and Tour World».

Ce plan repose sur des bons dédiés aux voyageurs internationaux, à utiliser dans les hôtels, les boutiques ou les restaurants. L'objectif est de répartir les touristes ailleurs que dans les lieux déjà très connus et fréquentés comme Bangkok ou Phuket, et de les envoyer aussi dans les petites régions pour qu'elles en profitent également.

En effet, les recettes des bons touristiques sont réparties à l'intérieur du pays. Les régions de vacances moins connues devraient donc bénéficier de subventions croisées.

Des vols gratuits

De plus, le gouvernement envisage sérieusement de rendre les vols internes gratuits pour les visiteurs étrangers! Si vous partez en Thaïlande, vous pourrez être récompensés avec deux vols internes gratuits, pour mettre en avant les petites régions et ne pas vous arrêter aux villes les plus touristiques. Cette mesure permet non seulement de connecter les régions entre elles, mais aussi de rallonger la durée moyenne de votre séjour.

En parallèle, des campagnes ciblées seront lancées dans les mois à venir pour rendre la Thaïlande plus attirante pendant la prochaine saison creuse, de mai à octobre 2026. Si vous allez à Bangkok ou ailleurs pendant ces mois plus calmes, vous aurez des promotions spéciales.

C'est particulièrement vrai si vous faites un voyage d'affaires, car la Thaïlande veut attirer plus de conférences internationales, d'événements d'entreprise et de salons professionnels. Une stratégie pour insuffler un peu d'argent dans l'économie locale en dehors de la haute saison.