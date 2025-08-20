Ce ne sont pas les grandes métropoles méditerranéennes qui ont été les destinations aériennes les plus prisées cet été, mais la ville de Bangkok. Une destination pourtant privilégiée en hiver. Qu'est-ce qui explique cet attrait estival pour la capitale thaïlandaise?

1/5 La capitale thaïlandaise serait donc soudain la grande nouvelle destination estivale des Suisses. Photo: Shutterstock

Michael Hotz

Alors que les vacances d'été touchent à leur fin, le portail touristique Travelnews a récemment publié un rapport sur les destinations estivales les plus prisées par les Suisses en 2025 – du moins ceux qui se sont envolés depuis l'aéroport de Zurich. Le top 10 est dominé par des destinations de voyage connues comme Majorque (3e place), Londres (4e place) ou Istanbul (5e place). Mais la première position est occupée par une ville que beaucoup n'imaginaient pas si haut placée: la capitale thaïlandaise Bangkok.

Et pourtant, la Thaïlande séduit depuis longtemps les touristes suisses. Ce qui surprend ici, c'est que ce pays est généralement prisé en hiver. Alors qu'est-ce qui explique cet engouement soudain pour Bangkok en été?

Et pourtant, il pleut

En réalité, les prestataires de vacances contactés confirment que la Thaïlande devient de plus en plus une destination à l'année. «La demande de vacances en Thaïlande a augmenté chez nous, en été comme en hiver», fait savoir Dertour Suisse, la maison mère de Kuoni. Cette tendance se manifeste également chez Hotelplan et Vacances Migros: les deux prestataires enregistrent une augmentation des réservations de 15% par rapport à l'année précédente pour les voyages en Thaïlande, dont les départs ont lieu en juin, juillet et août.

Pendant la période estivale, la Thaïlande connaît en principe la saison de la mousson – mais pas partout! Sur Koh Samui et les deux îles voisines Ko Pha Ngan et Ko Tao, c'est la saison sèche. Des conditions idéales pour des vacances à la plage.

Mais la véritable raison de ce pic de popularité de la Thaïlande, vous vous en doutiez peut-être, c'est le rapport qualité-prix. «C'est pendant les mois d'été que les prix des vols et des hôtels sont souvent plus avantageux», explique Hotelplan. De plus, les longues vacances d'été sont un bon moment pour les familles pour faire un voyage de plusieurs semaines.

La nouvelle tendance estivale ne se reflète toutefois pas encore dans une offre de vols plus importante au départ de Zurich. Le nombre de vols de Zurich vers Bangkok en été 2025 est «presque au même niveau» que l'été précédent, écrit l'aéroport à la demande de Blick. En juillet, il y a eu 124 liaisons vers la capitale thaïlandaise, soit exactement le même nombre qu'en juillet 2024. Swiss vole une fois par jour vers Bangkok, et ce, depuis longtemps déjà. Une extension n'est actuellement pas prévue, indique un porte-parole.