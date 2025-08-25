Dernière mise à jour: il y a 4 minutes

La Thaïlande veut relancer son tourisme en offrant 200’000 vols domestiques gratuits aux visiteurs étrangers cet automne. Objectif: attirer les voyageurs au-delà des destinations phares et soutenir une économie encore convalescente.

La Thaïlande prévoit d'offrir 200'000 billets d'avion gratuits aux voyageurs pour redynamiser le secteur du tourisme (Illustration). Photo: Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

L’été touche à sa fin, mais pour ceux qui rêvent de prolonger les vacances, la Thaïlande pourrait bien être la destination idéale. Le pays prévoit en effet d’offrir 200’000 vols domestiques gratuits aux touristes internationaux lors de la saison basse entre septembre et novembre, rapporte Euronews vendredi 22 août. Le plan doit encore être validé par le gouvernement.

Cette nouvelle campagne a pour objectif d'inciter les voyageurs à s’aventurer au-delà des grands classiques comme Bangkok, Phuket ou Chiang Mai, et à découvrir des provinces moins fréquentées, riches en temples, traditions culinaires et plages encore préservées. Six compagnies aériennes locales participent déjà à l’initiative. Le gouvernement espère générer près de 200 millions d’euros de retombées économiques, pour un investissement estimé à 16 millions.

Le tourisme en perte de vitesse

Ce programme, soutenu par le ministère du Tourisme, prévoit une subvention allant jusqu’à 40 euros pour un aller simple ou 80 euros pour un aller-retour, avec 20 kilos de bagages en soute inclus. Mais attention, seuls les voyageurs arrivant en Thaïlande par avion seraient éligibles, et les réservations déjà effectuées ne seraient pas prises en compte.

Cette mesure s’inscrit dans une stratégie plus large visant à redynamiser un secteur encore loin de son record avant Covid: en 2019, la Thaïlande avait accueilli près de 40 millions de visiteurs. Pour 2025, le pays visait 39 millions d’arrivées, mais les prévisions ont été revues à la baisse. Seulement 20,8 millions de touristes ont été enregistrés jusqu'ici, soit une baisse de 7% par rapport à l’an dernier.

L’Autorité du tourisme de Thaïlande peine à concilier son discours sur la «qualité plutôt que la quantité» avec des ambitions toujours élevées. Le pays espère d’atteindre 68,5 millions de visiteurs d’ici à 2028.

Autres mesures incitatives

Outre cette campagne, le gouvernement a levé les restrictions de visa pour les touristes chinois – son premier marché. Il a également lancé des visas spéciaux pour nomades digitaux, afin d’attirer les travailleurs à distance. Mais la réputation du pays reste fragilisée par plusieurs incidents violents à Bangkok et par les récentes tensions frontalières avec le Cambodge, qui ont terni l’image de la Thaïlande en tant que destination sûre et accueillante.

Pour l’heure, les voyageurs désireux de profiter de cette offre devront patienter. Le lancement dépend encore de l’aval du gouvernement, qui précisera ensuite les modalités officielles.