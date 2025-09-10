Plusieurs milliers de manifestants à Marseille

Cortège traditionnel mais significatif à Marseille avec plusieurs milliers de personnes qui ont défilé mercredi matin pour revendiquer leur «ras-le-bol», à l'appel du mouvement «Bloquons tout» et sous les bannières syndicales. Ils étaient environ 8000 manifestants selon un bilan provisoire de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, 30'000 selon un membre de l'organisation du 10 septembre et 80'000 selon la CGT.

Des manifestants défilent dans le cadre du mouvement de protestation «Bloquons tout» à Marseille, le 10 septembre 2025. Photo: AFP

Vers midi, des policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser une partie des manifestants qui s'étaient détachés du cortège, a constaté un journaliste de l'AFP. De brefs incidents causés par une «tentative d'intrusion» dans un centre commercial, selon la police. La manifestation rassemblant étudiants, lycéens, retraités et salariés s'est élancée en fin de matinée depuis les Réformés, en plein coeur de la deuxième ville de France, lieu traditionnel de départ des cortèges.

Stéphanie Sarai, adjointe administrative de 41 ans, s'est dite «mécontente du système actuel» et souhaite un «partage des richesses pour tout le monde». «Les plus riches, on en a marre qu'ils profitent (...) On veut plus de salaire, on travaille double voire triple, mais on s'en sort pas», s'est-elle indigné, appelant à la démission d'Emmanuel Macron.

A Montpellier, près de 6000 manifestants, majoritairement des jeunes, se sont rassemblés dans le calme sur la place de la Comédie, selon la préfecture de l'Hérault. Des pancartes anticapitalistes, pour la défense des services publics ou «Lecornu t'es foutu» étaient brandis tandis que plusieurs commerçants avaient préféré baisser le rideau.

Source: AFP