Retailleau salue «la mise en échec de ceux qui voulaient bloquer le pays»
Le ministre démissionnaire de l'Intérieur s'est félicité mercredi soir de «la mise en échec de celles et ceux qui voulaient bloquer le pays», à l'appel du mouvement «Bloquons tout».
S'exprimant à l'issue d'une réunion de la cellule de crise à Beauvau présidée par le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, Bruno Retailleau a salué «la réactivité des forces de l'ordre». «Les bloqueurs n'ont pas bloqué la France», a-t-il résumé, dénonçant une «confiscation» du mouvement par l'extrême gauche et l'ultra-gauche.
Source: AFP
175'000 participants recensés
Quelque 175'000 personnes participaient aux 550 rassemblements et 262 blocages recensés mercredi à 17h45 en France dans le cadre de la mobilisation «Bloquons tout», a indiqué le ministère de l'Intérieur. Au total, 473 interpellations ont été effectuées, dont 203 à Paris, et 339 personnes ont été placées en garde à vue, dont 106 dans la capitale, selon ce point du ministère, faisant état de «la présence de nombreux militants radicaux dans les cortèges», engendrant des "troubles à l'ordre public".
Le ministère a relevé que la situation était «particulièrement tendue à Rennes (Ille-et-Vilaine), Nantes (Loire-Atlantique) ou Paris où des sommations ont été effectuées à la suite de prises à partie de forces de l'ordre».
A 17H, 267 incendies de voie publique avaient été recensés sur le territoire. Enfin, 13 membres des forces de l'ordre ont été blessés légèrement, selon ce bilan.
A Paris, la façade d'un immeuble en feu
La façade d'un immeuble situé dans le centre de Paris était en flammes mercredi après-midi, alors que des manifestants faisaient face à des policiers à proximité dans le cadre de la mobilisation «Bloquons tout», ont constaté des journalistes de l'AFP.
Un important panache de fumée s'élevait peu après 16h d'une façade d'un immeuble léchée par des flammes près de la place du Châtelet, et des pompiers s'affairaient pour éteindre le feu pendant que les forces de l'ordre évacuaient les alentours, selon des images filmées par l'AFP.
Une intervention policière à l'origine?
L'incendie pourrait avoir été provoqué involontairement par une intervention policière, a indiqué en fin d'après-midi la procureure de Paris. «En l'état de nos informations, il pourrait s'agir d'un départ de feu involontaire lié à l'intervention des forces de l'ordre pour faire face à des regroupements denses et particulièrement hostiles dans le secteur des Halles», a détaillé Laure Beccuau lors d'un point-presse, précisant qu'une enquête sur ce sinistre avait été confiée à la Sûreté territoriale.
Source: AFP
Le mouvement «Bloquons tout» perturbe aussi le programme de France Inter
Plusieurs journalistes et salariés de France Inter ont cessé le travail ce mercredi, à l’appel des syndicats CGT et SUD de Radio France. En conséquence, la station ne peut assurer la diffusion habituelle de ses programmes.
Plusieurs salles du Louvre sont «exceptionnellement fermées»
En raison du rassemblement citoyen «Bloquons tout», le musée du Louvre a annoncé que certaines de ses salles seraient «exceptionnellement fermées».
L'institution précise également que le musée national Eugène-Delacroix est quant à lui entièrement fermé. «Le remboursement des billets sera automatique», assure le musée du Louvre sur X.
Près de 300 interpellations selon le ministère de l'Intérieur
Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 295 personnes ont été interpellées en France dont 171 à Paris. D'après TF1 Info, 106 actions de blocage avaient été recensées sur un total de 430 mobilisations, comprenant 273 rassemblements et 157 blocages, ayant réuni environ 29'000 participants. Vers midi, le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) faisait également état de 105 incendies sur la voie publique.
Par ailleurs, quatre membres des forces de sécurité intérieure ont été légèrement blessés depuis ce matin.
Plusieurs milliers de manifestants à Marseille
Cortège traditionnel mais significatif à Marseille avec plusieurs milliers de personnes qui ont défilé mercredi matin pour revendiquer leur «ras-le-bol», à l'appel du mouvement «Bloquons tout» et sous les bannières syndicales. Ils étaient environ 8000 manifestants selon un bilan provisoire de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, 30'000 selon un membre de l'organisation du 10 septembre et 80'000 selon la CGT.
Vers midi, des policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser une partie des manifestants qui s'étaient détachés du cortège, a constaté un journaliste de l'AFP. De brefs incidents causés par une «tentative d'intrusion» dans un centre commercial, selon la police. La manifestation rassemblant étudiants, lycéens, retraités et salariés s'est élancée en fin de matinée depuis les Réformés, en plein coeur de la deuxième ville de France, lieu traditionnel de départ des cortèges.
Stéphanie Sarai, adjointe administrative de 41 ans, s'est dite «mécontente du système actuel» et souhaite un «partage des richesses pour tout le monde». «Les plus riches, on en a marre qu'ils profitent (...) On veut plus de salaire, on travaille double voire triple, mais on s'en sort pas», s'est-elle indigné, appelant à la démission d'Emmanuel Macron.
A Montpellier, près de 6000 manifestants, majoritairement des jeunes, se sont rassemblés dans le calme sur la place de la Comédie, selon la préfecture de l'Hérault. Des pancartes anticapitalistes, pour la défense des services publics ou «Lecornu t'es foutu» étaient brandis tandis que plusieurs commerçants avaient préféré baisser le rideau.
Source: AFP
Altercations aux abords de la gare du Nord, à Paris
Depuis 10h30, des centaines de manifestants, dont de nombreux cheminots, se sont massés devant la gare du Nord, dans le 10e arrondissement de Paris .
Peu avant 11h, la préfecture de police de Paris rapporte que plusieurs centaines de manifestants ont tenté de pénétrer à l’intérieur de la gare. Des tentatives rapidement stoppées par les forces de l'ordre. Selon «Le Parisien», la gare a été évacuée, et les gendarmes mobiles ont renforcé le dispositif de sécurité en bloquant les différentes entrées.
Sur une vidéo postée sur X, on constate que la police matraque violemment les manifestants positionnés en première ligne du cortège, toujours aux abords de la gare du Nord. Face à cette montée des tensions, les commerçants du quartier ont rapidement baissé leurs rideaux de fer pour protéger leurs vitrines.
27 lycées entièrement bloqués en France
Une centaine de lycées étaient perturbés et 27 bloqués en France mercredi matin dans le cadre de la mobilisation citoyenne «Bloquons tout».
A Paris, des blocages ou filtrages ont été menés à Henri-IV et Lavoisier dans le 5e arrondissement, Lamartine dans le 9e, Voltaire dans le 11e, Claude-Monet dans le 13e ou Hélène-Boucher dans le 20e, ont constaté des journalistes de l'AFP. Ailleurs en France, des blocages ou filtrages ont eu lieu notamment à Montpellier, Rennes ou Lille.
Source: AFP
Des lycéens «plaqués au mur» par la police à Lille
A Lille, plusieurs opérations de filtrage ont été organisées devant certains lycées selon BFMTV. Toutefois, selon la préfecture, aucun établissement n’a été entièrement bloqué grâce à l’intervention des forces de l’ordre.
Malgré cela, la mobilisation lycéenne a été significative. Devant l'un d'entre eux, des banderoles aux slogans explicites – «Dégageons Macron, vive la révolution» – ont été déployées.
Selon Manès Nadel, cofondateur et ancien président de l’Union syndicale lycéenne (USL), plusieurs lycéens auraient été « plaqués contre un mur » par la police lors des opérations de dispersion.