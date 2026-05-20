La réforme AVS2030 s'attaque à la stabilité financière de l'AVS pour 2030-2040. Le Conseil fédéral propose de relever les cotisations et de supprimer l'âge maximal. Consultation en cours jusqu'au 11 septembre.

Un relèvement de l'âge de la retraite n'est pas d'actualité

Un relèvement de l'âge de la retraite n'est pas d'actualité

ATS Agence télégraphique suisse

La réforme AVS2030 prévoit une amélioration des cotisations et le maintien dans la vie active. Un relèvement de l'âge de la retraite n'est pas d'actualité. Le Conseil fédéral a ouvert mercredi la consultation pour les partis et les milieux concernés.

La situation financière de l’AVS doit être stabilisée pour les années 2030 à 2040. Pour ce faire, le Conseil fédéral encourage la poursuite de l'activité professionnelle jusqu'à l'âge de référence ou au-delà.

Le montant à partir duquel les cotisations AVS sont prélevées sera relevé à 21'800 francs (contre 16'800 actuellement) pour les personnes qui travaillent au-delà de 65 ans. La réforme prévoit aussi de supprimer l’âge maximal dans l’AVS (70 ans). Aujourd'hui, aucun avantage n'est perçu lorsqu'on travaille après 70 ans.

Recettes supplémentaires

Le prélèvement des cotisations doit également être plus équitable afin d'éviter les lacunes et d'améliorer la protection sociale des personnes âgées. Ces mesures concernant le domaine des cotisations devraient générer des recettes supplémentaires pour l’AVS d’environ 600 millions de francs d’ici 2040.

Le besoin de financement de l’AVS pour la période 2030-2040 dépend du financement de la 13e rente de vieillesse. Si le Parlement opte pour un financement à long terme, aucune mesure supplémentaire ne sera nécessaire pour AVS2030. Dans le cas d'un financement temporaire, le Conseil fédéral propose une augmentation de la TVA de 0,7 point.

La consultation dure jusqu'au 11 septembre.