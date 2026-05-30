«Nous assistons à une vague de radicalisation»

L'expert en islamisme Ahmad Mansour tire la sonnette d'alarme après l'attaque de Winterthour. Selon lui, la vague de radicalisation a déjà atteint l'Occident. De Tiktok aux écoles, il décrypte les failles et les menaces sur la Suisse. Interview.

Guido Felder

L'attaque qualifiée de terroriste par les autorités de Winterthour a profondément choqué la Suisse. Pourtant, ce drame n'est pas un cas isolé. Le psychologue allemand Ahmad Mansour lance une alerte contre cette vague de radicalisation qui touche désormais de plein fouet l'Occident et qu'il est de plus en plus difficile d'arrêter. Il critique notamment le travail au sein des cliniques, qui ont souvent tendance à ne juger les délinquants potentiels que de manière unilatérale.

Face à ce constat, Ahmad Mansour réclame un véritable changement de mentalité de la part des responsables politiques, une vaste offensive de prévention ainsi qu'une procédure particulièrement sévère dès que des soupçons apparaissent. S'il ne tarit pas d'éloges sur le modèle suisse, il met toutefois en garde le pays: des situations similaires à celles de l'Allemagne pourraient bientôt y régner.

Monsieur Ahmad Mansour, comment une attaque comme celle de Winterthour a-t-elle pu se produire?

Winterthour n'est pas un cas isolé. Nous assistons actuellement à une vague de radicalisation dans tout l'Occident. Des attentats ont également eu lieu dans d'autres pays, par exemple en Belgique, en Allemagne, en Angleterre et aux Pays-Bas. A cela s'ajoutent de nombreux projets d'attentats qui ont pu être évités. Je me souviens également de la tentative d'attentat lors d'un concert de Taylor Swift à Vienne.

Qui a échoué?

Nous sommes bons pour diagnostiquer les maladies mentales, mais moins pour détecter les tendances à la radicalisation. L'instabilité psychique et l'idéologie ne sont pas opposées, mais se produisent simultanément et se renforcent. C'est précisément là que la clinique a échoué: je pense qu'elle a évalué le diagnostic, mais pas le risque idéologique. Celui qui ne voit qu'un seul côté échoue. Tout comme le personnel qui a licencié l'auteur.

Comment peut-on éviter à l'avenir de telles erreurs d'évaluation?

C'est une question de formation et de perfectionnement. Il faut des accompagnateurs professionnels qui s'y connaissent en idéologies et savent reconnaître quand une personne porte des idéologies en elle. De plus, il existe des instruments standardisés pour évaluer la propension à la violence extrémiste, mais ils ne sont que rarement utilisés.

« Nous assistons à une propagande massive et émotionnelle sur les réseaux sociaux »

Pourquoi cette vague de radicalisation se produit-elle maintenant?

L'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et la guerre de Gaza qui s'en est suivie sont des éléments déclencheurs. Depuis, nous assistons à une propagande massive et émotionnelle sur les réseaux sociaux. Cette tendance est renforcée par la période de multi-crises. Les recherches montrent que les événements critiques de la vie, le sentiment de ne pas être à sa place et les méthodes d'éducation autoritaires favorisent la radicalisation. Avec une radicalisation, on obtient des réponses claires, une identité claire, un soutien, une orientation et le sentiment d'appartenir à une élite.

Qui, en particulier, est sensible à une telle propagande?

On constate un rajeunissement dramatique des profils des délinquants. Les jeunes et les très jeunes hommes, parfois mineurs, dominent désormais parmi les personnes présumées dangereuses pour l'islam.

Quelles sont les méthodes de radicalisation utilisées aujourd'hui?

Nous avons d'une part la radicalisation classique, qui a surtout lieu au sein de la communauté musulmane et que l'auteur de Winterthour a probablement aussi connue. Mais entre-temps, il y a aussi une propagande incroyable sur les réseaux sociaux, surtout sur Tiktok. Les islamistes y sont très actifs et répondent aux questions des jeunes déstabilisés. C'est ce que l'on appelle le phénomène Tiktok-Imam.

Comment stopper la radicalisation?

Il ne sera pas facile de l'arrêter, car nous avons complètement laissé passer les deux ans et demi qui se sont écoulés depuis l'attaque du Hamas. Je constate à quel point la situation est dramatique, surtout dans les écoles, et combien de jeunes sont influencés par la forte propagande. Je vois aussi comment les enseignants sont massivement dépassés et comment les islamistes prennent de plus en plus d'assurance et revendiquent des espaces de liberté pour eux-mêmes. Ce qu'il faut maintenant, c'est un travail de prévention.

A quoi doit-il ressembler?

Tout d'abord, il faut admettre au niveau politique qu'il y a un problème. Ensuite, nous avons besoin de règles claires et de la capacité de reconnaître les tendances à la radicalisation, surtout dans les écoles. Actuellement, le travail de prévention, en tout cas en Allemagne, est souvent non professionnel et chaotique.

Et comment voulez-vous empêcher la radicalisation sur les réseaux sociaux? Avec une surveillance et des interdictions?

Non. Ici aussi, la prévention est primordiale. Comme ces réseaux fonctionnent avec des algorithmes et renforcent les thèmes que l'on recherche, il faut y remédier. Par exemple avec des contributions qui permettent d'attirer les jeunes en quête d'informations de manière positive et de répondre à leurs questions. La liberté, l'autodétermination et la pensée critique sont les meilleurs remèdes contre l'extrémisme. Nous devrions le faire savoir de manière plus offensive.

« En Suisse, il y a de petites structures islamistes qui vont prendre de l'ampleur »

L'interdiction de la burqa et du voile aide-t-elle à lutter contre l'islamisme?

Ce thème est très important dans le contexte de l'islamisme. Une société multireligieuse ne se contente pas de célébrer ses différences et de dire que tout le monde est le bienvenu. Elle ne peut fonctionner que s'il y a des règles qui s'appliquent à tous. Je suis donc favorable à une interdiction de la burqa ainsi qu'à une interdiction du port du voile par les enseignantes et les élèves dans les écoles primaires. De toute façon, une burqa n'a rien à voir avec l'islam, mais avec l'islamisme.

Pensez-vous qu'il y ait une différence entre la radicalisation en Suisse et en Allemagne?

Oui. La Suisse est bien mieux placée, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Cela s'explique notamment par la démocratie directe, qui parle un langage clair et a changé beaucoup de choses. Mais, en Suisse, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il y a de petites structures islamistes qui vont prendre de l'ampleur. Alors, dans dix ou quinze ans, la Suisse sera aussi avancée que l'Allemagne aujourd'hui. Il faut empêcher ces situations. Et s'il y a un pays en Europe qui peut faire quelque chose de ce genre, c'est bien la Suisse.

L'attaque de Winterthour donne des ailes aux partisans de l'initiative «Pour une Suisse à 10 millions d'habitants». Comment voteriez-vous?

Je ne connais pas exactement le projet. Mais de manière générale, il faut limiter la migration. Sinon, elle peut submerger une société.

Le psychologue Ahmad Mansour s'occupe de projets contre la radicalisation, l'oppression et l'antisémitisme dans la communauté islamique.