Un supplément de 296 francs pour le carburant bouleverse les plans de vacances d'une Suissesse et ses amies. Hotelplan invoque la hausse des coûts du carburant, suscitant la colère avant leur voyage prévu en août.

Elle réserve ses vacances puis reçoit une facture salée pour le carburant

Elle réserve ses vacances puis reçoit une facture salée pour le carburant

Michael Hotz

Natascha D.*, qui vit dans la commune bernoise d’Ostermundigen, attendait ses vacances d’été avec impatience. En août, elle s’envolera une semaine en Crète avec trois amies. Farniente au bord de la piscine, bons repas et moments entre copines: tout était planifié. Elle avait réservé les quatre vols aller-retour chez Hotelplan pour 1752 francs. Le groupe bernois doit voyager avec la compagnie suisse Helvetic depuis l’aéroport de Berne-Belp.

Mais toute cette excitation s’est brutalement envolée. La Suissesse de 24 ans a reçu un courrier désagréable d’Hotelplan. «Nous avons été informés par Helvetic Airways que le coût du carburant a nettement augmenté en raison de la situation géopolitique actuelle», peut-on lire dans la lettre du voyagiste, que Blick a pu consulter.

La compagnie aérienne aurait donc décidé d’appliquer un supplément carburant sur différents vols au départ et à destination de Berne. «Nous vous prions dès lors de bien vouloir régler le montant de 296 francs.»

«C'est culotté!»

Ces 296 francs supplémentaires passent très mal auprès de Natascha. Ils mettent à mal son budget vacances avant même le départ. «Je trouve culotté qu’on me réclame près de 300 francs alors qu’il reste encore presque trois mois avant le voyage», confie-t-elle à Blick. Hotelplan dit «regretter vivement cette adaptation a posteriori» et renvoie aux conditions générales de contrat et de voyage en vigueur.

Interrogé par Blick, le porte-parole Stephan Kurmann explique: «Même si le vol n’a lieu qu’en août et que les coûts définitifs du carburant ne sont connus qu’au moment du départ, le supplément a été communiqué dès maintenant afin d’offrir aux clientes et clients une transparence ainsi qu’une sécurité de planification précoces.»

Selon les CGV, cette annonce n’aurait pourtant dû intervenir que trois semaines avant le départ. «De tels suppléments sont toutefois prévus contractuellement dans le secteur des vols charter et peuvent devenir nécessaires en cas d’évolution exceptionnelle des coûts du carburant», souligne Hotelplan.

«Aucun frais supplémentaires facturés»

Chez Helvetic, on se dit surpris d’apprendre par Blick l’existence des suppléments carburant encaissés par Hotelplan. «Nous lançons notre programme de vols à Berne le 29 mai», explique Simon Benz, porte-parole d’Helvetic. Ce n’est qu’à partir de cette date que d’éventuels frais supplémentaires seront facturés aux organisateurs de voyages selon les prix du carburant du jour. «A l’heure actuelle, nous n’avons encore facturé aucun frais supplémentaire aux organisateurs», précise-t-il.

Le porte-parole de la compagnie aérienne explique aussi ce qui se cache derrière ces importants suppléments carburant. «Dans le cadre des vols charter, nous vendons des contingents fixes à des conditions préférentielles à différents voyagistes», détaille-t-il. Le contrat prévoit que les coûts additionnels liés à une hausse du prix du carburant soient répercutés sur le tour-opérateur. «Il s’agit d’une pratique courante dans le secteur des vols charter.»

Alors, l’affaire est-elle close pour Natascha? Ou doit-elle craindre une nouvelle mauvaise surprise? «En l’état actuel, aucun supplément additionnel n’est prévu», répond Hotelplan. Natascha peut désormais établir un budget vacances définitif. Et espérer retrouver l’envie de partir en Crète avec ses amies.

*Nom modifié