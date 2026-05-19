Les buffets d’hôtel peuvent être dangereux, surtout en été. Une experte avertit contre les aliments sensibles comme fruits coupés, riz ou desserts crémeux, souvent mal conservés. Préférez des plats fraîchement préparés pour éviter tout risque.

Vous devriez éviter ces aliments au buffet de l'hôtel

Vous devriez éviter ces aliments au buffet de l'hôtel

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Une experte en voyages, Jessie Chambers, alerte sur les risques sanitaires des buffets d’hôtel, particulièrement en été. La chaleur favorise la prolifération bactérienne sur les aliments mal stockés ou longtemps exposés à l’air.

Certains aliments comme les fruits coupés, salades préparées, riz, pâtes, fromages à pâte molle, charcuterie ou desserts crémeux présentent des risques élevés de contamination.

Pour réduire les dangers, privilégiez les plats préparés à la demande et évitez les aliments restés sans réfrigération; les buffets à forte rotation sont également recommandés.

Les buffets d’hôtel, souvent synonymes de vacances all-inclusive et d’abondance alimentaire, peuvent cacher des risques sanitaires importants. Une experte en voyages, Jessie Chambers de Global Work and Travel, met en garde contre certains aliments qui, bien que séduisants, pourraient compromettre votre santé.

En été, la chaleur favorise la prolifération rapide des bactéries, surtout sur les aliments mal stockés ou laissés trop longtemps à température ambiante. «Ce n’est pas parce qu’un plat semble frais qu’il l’est vraiment», explique Jessie Chambers.

Voici les principales catégories d’aliments à éviter:

1 Fruits coupés et salades préparées

Bien qu’ils paraissent sains, ces aliments peuvent être dangereux s’ils ont été lavés avec de l’eau contaminée ou exposés trop longtemps à l’air.

2 Riz et pâtes

Ces produits, s’ils restent à température ambiante, deviennent un terrain fertile pour les bactéries, entraînant des troubles gastro-intestinaux.

3 Fromages à pâte molle et charcuterie

Ces aliments sont sensibles aux variations de température et peuvent rapidement se détériorer en cas de stockage inadéquat.

4 Desserts crémeux et sauces

Les pâtisseries comme le tiramisu ou les sauces chaudes mal conservées représentent un risque élevé.

Recommandations

Au-delà des aliments eux-mêmes, le système des buffets pose problème. Les grandes quantités de nourriture exposées pendant des heures et la manipulation fréquente par les convives augmentent les risques de contamination croisée.

Pour savourer un buffet en toute sécurité, Jessie Chambers recommande quelques précautions simples:

Privilégiez les plats préparés à la demande.

Choisissez des buffets à forte rotation, où les aliments sont régulièrement renouvelés.

Evitez les aliments laissés longtemps sans réfrigération.

Soyez particulièrement vigilant avec les produits riches en protéines ou les desserts crémeux.

Bien que les buffets restent un incontournable des vacances pour beaucoup, il est essentiel de faire des choix éclairés pour éviter tout désagrément. Rappelons que ce qui semble appétissant n’est pas toujours sans danger. En suivant ces conseils, vous pourrez profiter de vos repas sans compromis sur votre santé.

Cet article a initialement paru sur Onet Kobieta, la section féminine et style de vie du portail d'information polonais Onet, qui appartient à Ringier Media.