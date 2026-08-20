Zurich inaugure le premier mémorial queer de Suisse

Zurich a inauguré jeudi le premier mémorial queer de Suisse au cimetière de Sihlfeld. Une démarche qui vise à rendre hommage à toutes les victimes de violences homophobes.

ATS Agence télégraphique suisse

La communauté LGBTQ a inauguré jeudi à Zurich le premier mémorial queer. Situé au cimetière de Sihlfeld, il se veut un symbole de lutte contre la haine. Ce nouveau mémorial rend hommage aux personnes qui ont perdu la vie à la suite de violences homophobes ou d'exclusion, a indiqué l'organisation HAZ - Queer Zürich. Parallèlement, cette stèle rend hommage au courage de tous ceux qui s'engagent en faveur des droits de la communauté.

Ce mémorial vient compléter le cimetière arc-en-ciel existant du cimetière de Sihlfeld. Considéré comme unique en Suisse, celui-ci a pour vocation d’offrir aux personnes queer un dernier lieu de repos qui respecte leur identité et leur diversité.

Réalisé collectivement

Une vingtaine de personnes issues de la communauté queer ont taillé et poli la pierre sous la direction des deux créatrices Judith Schröter et Regine Brandt. Le projet est soutenu par différentes organisations queer ainsi que par des communautés religieuses. Lors de la cérémonie d’inauguration qui s’est déroulée jeudi soir, le maire de Zurich, Raphael Golta, et la drag queen Mona Gamie, entre autres, ont pris la parole.

Les initiateurs espèrent en outre que ce lieu servira également de source d’inspiration pour les jeunes générations. Il montre que les droits actuels ont été durement acquis et doivent continuer à être défendus ensemble. Le terme «queer» est un terme générique désignant les personnes dont l’orientation sexuelle, les préférences amoureuses ou l’identité de genre ne correspondent pas aux normes sociales traditionnelles de l’hétérosexualité et de la binarité de genre.