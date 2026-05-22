La Suisse va suffoquer sous les premières chaleurs

L’été s’installe enfin en Suisse! Dès ce vendredi 22 mai, les températures atteindront 27°, et le week-end de la Pentecôte promet jusqu’à 30°. Mais prudence lors de votre première baignade.

Wiebke Köhne

Ciel bleu et soleil: l’été prend enfin son envol! Difficile d’imaginer qu’il neigeait encore à l’Ascension. Les premiers vrais jours de chaleur arrivent désormais. Vendredi, les températures atteindront déjà 27°.

Seule une légère bise freine encore un peu l’anticyclone Zeno. Malgré cela, les températures continuent de grimper. «La barre des 30° sera franchie durant le week-end de la Pentecôte», annonce Klaus Marquardt, de «Meteo News», à Blick.

Chaleur sèche et peu de nuages

C’est à Bâle et au Tessin que le thermomètre grimpera le plus vite. Selon Klaus Marquardt, les 30° pourraient déjà être atteints dès dimanche. Une chose est sûre durant ces trois jours: barbecue, première sortie à la piscine ou randonnée en montagne, la météo sera au rendez-vous. La Suisse romande ne sera pas en reste: les températures atteindront 29° à Genève et 26° à Lausanne.

La pluie et les orages ne sont clairement pas au programme. En soirée, les derniers nuages se dissiperont. Et cette tendance devrait se poursuivre la semaine prochaine. Selon «Meteo News», le temps restera chaud et sec au moins jusqu’à mercredi.

Prudence! Les lacs sont encore froids

Temps estival et baignade vont souvent de pair. Mais l’eau est-elle déjà assez chaude pour piquer une tête? Pour Klaus Marquardt, «les eaux libres restent encore un peu fraîches». En moyenne, la température des lacs tourne autour de 15°, avec d’importantes différences selon les régions.

Avec 17,3° aux Bains des Pâquis ou 16,9° à Lausanne, le Léman reste toutefois encore frais. Le lac de Bienne dépasse à peine les 14°, tout comme celui de Neuchâtel.

Les eaux courantes restent elles aussi très fraîches. A Zurich, la Limmat affiche seulement 14,7°. L’Aar atteint 14,5° à Berne et 15,6° à Brugg. Le Rhône à Genève atteint 15,6° ce vendredi.

Entrer lentement dans l'eau

Pour que l’eau se réchauffe, le soleil est indispensable. Mais le vent, qui fait circuler l’eau, joue aussi un rôle important. La bise actuelle pourrait donc encore limiter la hausse des températures. Même après ce week-end très chaud, l’eau ne devrait pas beaucoup dépasser les 17°.

Pour les nageurs les plus téméraires, une règle s’impose: entrer lentement dans l’eau. Un plongeon trop rapide peut provoquer un choc thermique potentiellement fatal. La différence de température entre le corps et l’eau favorise aussi les crampes musculaires. Plus on a passé de temps au soleil, plus il faut prendre son temps avant de se baigner.