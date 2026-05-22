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Appel à la prudence
La chaleur peut faire réapparaître les cyanobactéries

Avec l'été qui s'installe, Neuchâtel met en garde contre les cyanobactéries. Dangereuses pour les chiens, elles peuvent proliférer dans les eaux stagnantes.
Publié: il y a 15 minutes
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Les animaux sont exposés au danger.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Avec l'arrivée des températures estivales, le canton de Neuchâtel rappelle à la population les précautions à prendre en cas d’apparition de cyanobactéries à la surface de l'eau, notamment éviter de se baigner dans des zones recouvertes d'algues. Pour les chiens, les cyanobactéries peuvent conduire au décès de l’animal qui en aurait ingéré.

Les cyanobactéries sont un élément naturel qui peut fortement proliférer en cas de fortes chaleurs, en particulier dans les eaux stagnantes et peu profondes. Les risques pour la santé humaine sont limités et une surveillance est assurée par les autorités, précise vendredi le canton de Neuchâtel.

En revanche, les cyanobactéries peuvent être mortelles pour les animaux domestiques. En cas d’épisode de chaleur et dans les eaux stagnantes, il est recommandé de ne pas laisser les animaux se baigner ou s’abreuver. Plusieurs chiens sont morts ces dernières années à l'embouchure de l'Areuse, sur les bords du lac de Neuchâtel, après avoir ingéré des tapis de cyanobactéries.

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