Dès ce jeudi, l’été s’installe en Suisse avec des températures atteignant 30°C, juste à temps pour le week-end de la Pentecôte. Le soleil radieux est attendu jusqu’au début juin, mais attention aux rayons UV!

Soleil et chaleur vont faire un retour fracassant… et il faudra faire très attention

Soleil et chaleur vont faire un retour fracassant… et il faudra faire très attention

Wiebke Köhne

Sortez les maillots, il est temps d’aller se baigner! A partir de jeudi, l’été s’installe dans toute la Suisse. Juste à temps pour le week-end de la Pentecôte, un grand soleil et des températures jusqu’à 30 degrés sont annoncés. Et ces conditions devraient durer jusqu'à début juin, au moins!

Au bord du lac ou lors d’une randonnée en montagne, nombreux sont ceux qui finissent chaque année avec le visage ou les épaules rouges comme des écrevisses après la première journée de chaleur. La faute aux rayons UV. Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), une exposition prolongée au soleil favorise aussi le vieillissement prématuré de la peau et augmente le risque de cancer cutané.

Bonne nouvelle: les effets positifs du soleil apparaissent bien plus vite. De courtes expositions suffisent déjà pour que notre peau produise la vitamine D indispensable. Ceux qui veulent profiter pleinement de l’été devraient donc protéger correctement leur peau avec de la crème solaire.

Tartinez-vous de crème!

Le facteur de protection solaire (FPS) ne détermine pas la quantité de crème à appliquer. Il indique uniquement de combien la durée d’autoprotection naturelle de la peau est théoriquement prolongée.

Les prévisions pour la suite de l'été Dès jeudi, un puissant anticyclone devrait progressivement s’installer sur une grande partie de l’Europe centrale. Selon les prévisions du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), cette situation pourrait en effet durer jusqu’à la fin du mois de mai, voire se prolonger au début du mois de juin. Concrètement, cette configuration météo favorise un temps stable, sec et largement ensoleillé. Les modèles montrent une nette domination des hautes pressions sur l’Europe centrale, un phénomène typique des épisodes anticycloniques durables. Résultat: peu de nuages, peu de pluie et des températures en forte hausse. Ça chauffe en montagne! Les prévisions pour Genève mettent d’ailleurs en évidence un réchauffement particulièrement marqué en altitude. En une semaine, les températures à environ 1500 mètres pourraient grimper d’environ 15 degrés. Un signal jugé fort et cohérent par les différents scénarios du modèle européen. Avec cet afflux d’air chaud et un ensoleillement maximal, des conditions estivales sont attendues. . Si cette tendance se confirme dans les prochains jours, la Suisse pourrait donc connaître un premier épisode de chaleur précoce, avec une météo qui rappellera déjà le début de l’été. Dès jeudi, un puissant anticyclone devrait progressivement s’installer sur une grande partie de l’Europe centrale. Selon les prévisions du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), cette situation pourrait en effet durer jusqu’à la fin du mois de mai, voire se prolonger au début du mois de juin. Concrètement, cette configuration météo favorise un temps stable, sec et largement ensoleillé. Les modèles montrent une nette domination des hautes pressions sur l’Europe centrale, un phénomène typique des épisodes anticycloniques durables. Résultat: peu de nuages, peu de pluie et des températures en forte hausse. Ça chauffe en montagne! Les prévisions pour Genève mettent d’ailleurs en évidence un réchauffement particulièrement marqué en altitude. En une semaine, les températures à environ 1500 mètres pourraient grimper d’environ 15 degrés. Un signal jugé fort et cohérent par les différents scénarios du modèle européen. Avec cet afflux d’air chaud et un ensoleillement maximal, des conditions estivales sont attendues. . Si cette tendance se confirme dans les prochains jours, la Suisse pourrait donc connaître un premier épisode de chaleur précoce, avec une météo qui rappellera déjà le début de l’été. Plus

Pour la quantité, il faut être généreux, explique Tomas Jelinek, directeur scientifique du Centre de médecine des voyages (CRM) en Allemagne, au portail allemand de la santé. Pour un adulte, la règle générale est de trois à quatre cuillères à soupe de crème solaire pour l’ensemble du corps à chaque application.

Jetez votre vieille crème

Si vous avez encore une crème solaire entamée de l’an dernier, jettez-la. Selon Tomas Jelinek, «un stockage de longue durée peut déjà altérer l’effet protecteur». Si la crème a aussi été exposée à la lumière ou à la chaleur, le filtre UV peut être modifié et protéger bien moins efficacement qu’indiqué. La date de péremption vaut également pour les emballages fermés.

Les nuages, de faux amis

Penser qu’on peut se passer de crème solaire par temps nuageux est faux: 90% des rayons UV atteignent malgré tout la surface de la Terre. Selon Tomas Jelinek, le vent et les températures plus fraîches poussent aussi à «mal évaluer l’intensité du soleil». En montagne comme au bord de la mer, il faut en principe toujours choisir une crème avec un FPS 50.

La résistance à l'eau n'existe pas

Aucune crème solaire n’est totalement résistante à l’eau. Si, après 20 minutes dans l’eau, l’indice de protection initial reste au moins deux fois moins élevé, une crème peut être qualifiée de résistante à l’eau. Même sans baignade, la transpiration réduit aussi l’indice de protection. Il faut donc absolument remettre de la crème!

Attention à la protection contre les moustiques

Outre les rayons UV, les moustiques figurent aussi parmi les désagréments de l’été. Ceux qui utilisent des sprays anti-moustiques doivent faire attention aux ingrédients. Si le produit contient du Deet ou de l’Icaridine, l’effet protecteur de la crème solaire peut être réduit. En règle générale, il faut d’abord appliquer la crème solaire, puis l’anti-moustique 15 minutes plus tard.