La menace de pénurie de kérosène inquiète de nombreuses personnes pour leurs vacances d'été. Blick vous explique comment partir malgré tout en toute sérénité et quelles destinations attirent actuellement les Suisses.

Voici comment voyager en toute sérénité, en train, en voiture ou en avion

Voici comment voyager en toute sérénité, en train, en voiture ou en avion

Milena Kälin et Sven Schumann

L'enthousiasme cède sa place à l'incertitude: si les employeurs ont validé les dates de congés depuis longtemps, les Suisses préfèrent attendre un retour à la normale avant de planifier concrètement leurs vacnces.

Car la guerre en Iran et le blocus du détroit d'Ormuz soulèvent plusieurs questions: où pourra-t-on voyager sans risques? Les compagnies aériennes annuleront-elles des vols à court terme en raison du manque de kérosène?

Conséquence: «Il y a actuellement une léthargie au niveau des réservations. Les gens préfèrent ne pas prendre de risques et partir spontanément en vacances en train ou avec leur propre voiture», explique Florian Eggli, professeur spécialiste du tourisme à la Haute école de Lucerne.

Alors, voiture, train ou avion? Chaque moyen de transport a ses avantages et ses inconvénients. Voici ce à quoi vous devez prêter attention lors de vos prochaines vacances d'été.

1 En voiture

Voyager en voiture a un atout majeur: éviter les blocages liés aux annulations de vols ou de trains. En revanche, la distance reste limitée. «Les gens ne parcourent généralement pas plus de 1000 à 1500 kilomètres pour leurs vacances», explique Florian Eggli. Les pays voisins sont donc les destinations privilégiées. Et en cas de fortes chaleurs estivales, il est aussi possible de rouler vers le nord, plus frais, par exemple au Danemark ou dans le sud de la Suède.

Avant de partir en voyage en voiture, mieux vaut comparer les prix du carburant en Suisse et à l'étranger. C'est particulièrement vrai en ce moment, car certains pays voisins accordent des rabais. L'Italie et l'Autriche, par exemple, proposent déjà des réductions à la pompe, et l'Allemagne suivra dès le mois de mai.

2 En train

Ceux qui souhaitent renoncer au plein d'essence et à des kilomètres d'embouteillages peuvent miser sur le chemin de fer. Selon les CFF, les avantages sont évidents: vous pouvez vous déplacer librement, travailler, lire ou manger, et arriver directement en centre-ville. Pas besoin non plus de longues attentes en transit à l'aéroport, ni de chercher une place de parking.

Les trains les plus demandés relient Paris, Milan, Munich et Vienne. Mais les trains de nuit gagnent aussi en popularité: ils représentent déjà 5% des voyages transfrontaliers, selon les CFF. Les wagons-couchettes vers Amsterdam, Berlin, Hambourg et Vienne sont particulièrement prisés. Pour les voyages en train, réserver tôt permet généralement de faire des économies. Un voyage spontané en TGV Zurich-Paris coûte environ 200 francs suisses par trajet. Mais ceux qui réservent dès maintenant pour leurs voyages d'été peuvent bénéficier de réductions allant jusqu'à 40%.

Mais il y a un os: la complexité des systèmes de réservation décourage même de nombreux usagers soucieux de l'environnement. Selon l'ONG Transport & Environment, réserver un billet de train prend souvent presque deux fois plus de temps que réserver un billet d’avion; beaucoup abandonnent donc par frustration et finissent par prendre l'avion.

Pourtant, les voyages en train ont le vent en poupe, comme le confirme l'entreprise allemande Dertour. Avec sa plateforme Railtour, le voyagiste propose des séjours organisés en train. Les destinations les plus demandées sont Paris, Londres, Venise, Vienne, Hambourg et Milan. Le train séduit donc surtout pour les city-trips.

3 En avion

Ceux qui veulent prendre l'avion cet été devront s'armer de patience. La compagnie Edelweiss Air met en garde contre de fortes fluctuations des prix et de la demande. Beaucoup de voyageurs attendent avant de réserver, mais si la situation se stabilise, la demande pourrait bondir sur certaines liaisons. Mais la grande question demeure: les compagnies aériennes auront-elles suffisamment de kérosène cet été? Depuis le blocus du détroit d'Ormuz, la crainte d'une immobilisation des avions est largement répandue. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévient même que le kérosène pourrait venir à manquer d'ici six semaines.

Pour l'heure, les compagnies aériennes suisses se veulent rassurantes. «Nous avons suffisamment de kérosène», affirme Patrick Heymann, directeur commercial d'Edelweiss Air. De son côté, Swiss International Air Lines ne voit pas non plus de motif d'inquiétude. Après avoir suspendu ses vols vers Dubaï depuis le début de la guerre, la compagnie n'anticipe pas de nouvelles restrictions. A l'aéroport de Zurich, les vols quotidiens vers le Moyen-Orient ont été réduits de moitié, et les voyageurs privilégient désormais les liaisons directes en direction de l'est.

La peur se répercute également sur le choix de la destination des vacances. «Les destinations européennes classiques comme l'Espagne ou le Portugal ainsi que certaines destinations long-courriers comme le Canada ou la Namibie sont actuellement particulièrement demandées», explique-t-on chez Edelweiss. Mais cette demande accrue fait aussi grimper les prix. Tui Suisse et Dertour observent également un déplacement de la demande vers l'ouest.

Du côté de la maison mère d'Hotelplan, les séjours dans les Balkans, sur les îles grecques ou en Afrique du Nord, notamment au Maroc, sont également en vogue.

Conseils d'experts

En période d'incertitude, les voyages à forfait offrent plus de flexibilité que les voyages individuels, notamment grâce à de meilleures possibilités d'annulation. Florian Eggli observe que les voyageurs passent davantage par des agences pour réserver leurs vacances: «Le conseil professionnel est à nouveau plus apprécié et gagne en importance». De plus, les voyageurs peuvent aussi compter sur l'aide d'un ou d'une professionnelle en cas d'urgence.

«Voyager sans souci n'a jamais existé, conclut Florian Eggli. Une certaine prudence est toujours de mise!»