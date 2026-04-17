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Cityline s'arrête dès samedi
Lufthansa supprime des vols à Genève et Zurich à cause de la grève

La grève des pilotes de Lufthansa continue ce vendredi, paralysant 650 vols à Francfort et affectant la Suisse, avec des annulations à Zurich et Genève. CityLine cessera ses activités dès samedi, annonce la direction.
Publié: 14:29 heures
Lufthansa a annulé plusieurs vols aux aéroports de Genève et Zurich.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Les pilotes de Lufthansa ont poursuivi leur grève vendredi. Les compagnies Lufthansa, Lufthansa Cargo et Lufthansa Cityline ont de nouveau été touchées par la grève. Celle-ci a conduit à des centaines de suppressions de vols rien qu'à Francfort, et à une poignée en Suisse.

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La direction du groupe a précisé mettre fin à l'activité de sa filiale régionale CityLine dès samedi. Celle-ci ne décollera donc jamais plus. Une décision justifiée par le coût élevé du kérosène et les coûts liés aux grèves qui durent depuis plusieurs jours.

Vendredi, rien qu'à l'aéroport de Francfort, plaque tournante du trafic européen, environ 650 des 1337 décollages et atterrissages prévus ont de nouveau été annulés, a indiqué l'exploitant Fraport. Ces chiffres concernent l'ensemble des compagnies aériennes présentes sur le site, mais les annulations sont en grande partie imputables à la grève de Lufthansa.

Quatre vols supprimés à Genève

Des liaisons vers la Suisse ont également été touchées. A l'aéroport de Zurich, six départs et autant d'arrivées à destination et en provenance de Francfort ont été annulés, a précisé vendredi une porte-parole à l'agence de presse Keystone-ATS. A l'aéroport de Genève, quatre vols au total ont été supprimés. Une liaison vers Francfort et une autre vers Munich ont été touchées, selon un porte-parole.

C'est le cinquième jour de grève consécutif. Cette semaine, les pilotes ont été appelés à se mettre en grève pendant quatre jours, et le personnel navigant commercial pendant deux jours. Dans le cadre des négociations collectives, les pilotes de Lufthansa et de Cargo réclament une augmentation de la contribution de l'employeur aux retraites d'entreprise, tandis que chez Cityline, le conflit porte sur une augmentation des salaires.

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