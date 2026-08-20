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Un niveau jamais vu en quatre ans
Le prix du sans plomb 95 franchit la barre des 2 francs le litre!

Les prix de l'essence en Suisse atteignent des niveaux quasi inédits. Le Sans plomb 95 coûte désormais 2,02 francs le litre. Le diesel atteint pour sa part les 2,27 francs le litre. Aux origines de cette envolée: la guerre au Moyen-Orient et la sécheresse sur le Rhin.
Publié: il y a 43 minutes
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Le prix de l'essence atteint un niveau qu'on n'avait plus vu depuis quatre ans.
Photo: Sven Thomann
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Bernadette Hogg

C'était dans l'air, c'est désormais chose faite. Le prix du sans-plomb 95 a franchi jeudi la barre des deux francs le litre, annonce le TCS. Le sans-plomb 95 affiche actuellement un prix moyen de 2,02 francs le litre.

En l'espace d'une semaine seulement, le prix a bondi de cinq centimes. Il atteint ainsi un niveau qui n'avait plus été observé depuis le début de la guerre en Ukraine, en septembre 2022. Le diesel suit la même trajectoire et s'écoule désormais à 2,27 francs le litre.

La guerre en Iran et le niveau du Rhin sont en cause

Les causes de cette flambée des prix sont multiples. L'une d'elles réside dans la situation instable au Moyen-Orient, qui ne connaît aucune accalmie durable. A cela s'ajoutent les attaques perpétrées contre des raffineries dans le golfe Persique et en Russie, qui empêchent ces installations de produire la même quantité de carburant qu'auparavant.

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Les difficultés liées au transport de marchandises sur le Rhin viennent exacerber le problème. En raison de la chaleur et de la sécheresse, le fleuve affiche un niveau d'eau exceptionnellement bas. Les bateaux-citernes ne pouvant plus naviguer à pleine charge, les coûts de transport ont explosé. Le tarif du fret fluvial entre Rotterdam et Bâle est ainsi passé de 33,50 francs à 240 francs la tonne.

Les records de l'année 2022 n'ont toutefois pas encore été battus. A l'époque, le prix du sans-plomb 95 avait grimpé jusqu'à 2,31 francs le litre, et celui du diesel avait même atteint 2,40 francs le litre. Pendant près de six mois, le prix moyen s'était alors maintenu au-dessus de la barre des deux francs.

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