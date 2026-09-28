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Hausse de 5% redoutée
Primes maladie: le PS veut les lier au revenu des assurés

Alors que les primes 2027 pourraient grimper de 5%, le PS veut frapper fort: faire payer deux primes maladie de moins par an, avec un financement par une hausse modérée de l’impôt fédéral direct. Le tout en liant les primes maladie au revenu.
Publié: il y a 9 minutes
Samuel Bendahan, chef du groupe socialiste au parlement, juge que son initiative économiserait deux primes par an à chaque assuré.
Photo: Keystone
Toan Izaguirre - Journaliste Blick
Toan IzaguirreJournaliste Blick

Des primes maladie en fonction de son revenu? C'est l'initiative que va lancer le Parti socialiste ce mardi, révèle «Le Temps». La date n'est pas choisie au hasard par le PS, puisque c'est aussi ce mardi qu'Elisabeth Baume-Schneider va – comme chaque automne – annoncer les primes 2027. Et la pilule risque d'être dure à avaler: la hausse pourrait atteindre 5% en moyenne. La récolte des signatures doit débuter cette année, une fois le texte validé par la Chancellerie fédérale.

Samuel Bendahan, chef du groupe socialiste aux Chambres, a détaillé le mécanisme dans une interview accordée au «Temps». Concrètement, chaque assuré paierait deux primes de moins par an, «comme si janvier et février étaient gratuits», fait-il valoir. Pour les enfants, l'allègement atteindrait en moyenne six primes. Le manque à gagner serait compensé par une hausse modérée de l'impôt fédéral direct, pour les particuliers comme pour les entreprises.

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Plus de 90% de la population serait gagnante

Selon l'élu vaudois, plus de 90% de la population y gagnerait. Le seuil au-delà duquel on paierait davantage dépend du ménage: environ 140'000 francs brut annuels pour une personne seule, 260'000 pour un couple sans enfant, 350'000 pour une famille avec deux enfants. Les rentiers fortunés pourraient cependant payer le prix fort. Ils seraient rattrapés par la prise en compte du rendement de leur fortune.

Pour un couple, 2000 francs d'économies pas an

Le texte ne touche pas aux incitations actuelles, les rabais liés aux modèles d'assurance alternatifs resteraient intacts. Le PS a en revanche renoncé à y adjoindre la caisse unique, dont le cumul avait contribué à l'échec d'une précédente initiative. Pour un couple, l'économie avoisinerait 2000 francs par an, 3300 avec deux enfants. Un pas modeste mais concret, avance le socialiste.

Face à l'explosion des primes, les idées ne manquent pas en Suisse. A Genève, le gouvernement planche sur le projet Caisse Santé Genève, qui pourrait faire baisser les primes de 20%.

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