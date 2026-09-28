Changer régulièrement d’assurance maladie de base permettrait de réaliser les plus grosses économies à long terme. Notamment à Genève et dans le canton de Vaud, dans le cas d'un premier changement.

ATS Agence télégraphique suisse

Une nouvelle analyse montre que ce sont les changements réguliers d’assurance maladie de base qui permettent de réaliser les économies les plus importantes à long terme. C’est la conclusion à laquelle parvient le groupe d’assurance et de prévoyance Axa dans une étude.

Peu avant l’annonce des nouvelles primes pour 2027, Axa a publié son étude sur le potentiel d’économies. L’analyse montre que les assurés qui changent régulièrement d’assurance de base en tirent davantage profit à long terme que ceux qui ne changent de prestataire qu’une seule fois.

Lors du premier changement de caisse d’assurance maladie, les assurés ont économisé en moyenne 563 francs par an. Lors d’un changement ultérieur, l’économie s’élevait en moyenne à 383 francs par an. «De nombreux assurés partent du principe qu’il n’y a pratiquement plus de potentiel d’économies après un premier changement», a déclaré Alexandra Gmür, responsable de la prévoyance santé chez Axa, dans le communiqué publié lundi.

Grandes disparités cantonales

Le potentiel d’économies était particulièrement important lors d’un premier changement dans les cantons où les primes sont élevées. A Genève, les assurés ont pu économiser 697 francs par an, au Tessin 633 francs et dans le canton de Vaud 594 francs. Le potentiel était également important à Zurich (588 francs) et à Bâle-Ville (554 francs).

La différence entre un premier changement d’assureur et les changements suivants variait également d’un canton à l’autre. A Zurich, les assurés économisaient 61% de plus lors du premier changement que lors des changements ultérieurs. Au Tessin, cette différence s’élevait à 31% et à Genève à 35%.

Des variations selon l'âge

Des différences ont également été observées selon les tranches d’âge. Ce sont les 26-30 ans qui en ont le plus profité, avec une économie moyenne de 451 francs par an. Chez les 19-25 ans, cette économie s’élevait à 436 francs. Pour les personnes de plus de 51 ans, le potentiel d’économies s’élevait à 417 francs. Chez les enfants et les adolescents jusqu’à 18 ans, l’économie moyenne s’élevait à 235 francs.

Axa a recommandé à ses assurés de prévoir systématiquement chaque année une comparaison des primes et de prendre également en compte d’autres modèles et franchises. Pour cette analyse, l’entreprise a examiné tous les changements d’assurance de base effectués au cours des quatre dernières années par des clients disposant d’une assurance complémentaire. Axa ne propose pas elle-même d’assurance de base.