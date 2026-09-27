La hausse des primes d'assurance maladie se profile pour 2027: jusqu'à 5 %, selon la «NZZ». Elisabeth Baume-Schneider annoncera mardi les nouveaux montants, malgré une tentative de limiter les coûts des traitements ambulatoires.

Environ 5% d'augmentation l'année prochaine, mais les perspectives sont meilleures pour 2028

Environ 5% d'augmentation l'année prochaine, mais les perspectives sont meilleures pour 2028

ATS Agence télégraphique suisse

Les primes d'assurance maladie devraient augmenter de 4 à 5 % en 2027, estiment la «NZZ». La «SonntagsZeitung» table également sur une hausse d’environ 5%.

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider va annoncer mardi le montant des nouvelles primes. Elle s'est fixé comme objectif une augmentation maximale de 4% des coûts bruts des traitements ambulatoires. Des initiés s’attendent à ce que ce plafond soit dépassé, rapporte la «NZZ».

Selon la «SonntagsZeitung», les perspectives sont meilleures pour 2028. Cela s’explique par le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (EFAS) approuvé par le peuple.

A partir de 2028, les cantons vont également participer aux coûts de santé ambulatoires, allégeant ainsi la charge des caisses d’assurance maladie. A l’échelle nationale, cet effet pourrait modérer la hausse des primes d’environ 2%.